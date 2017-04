De qué se trata el Via Crucis submarino que se realiza en Puerto Madryn

Con la participación de 30 buzos locales y miles de fieles que acompañaron la procesión, se realizó una nueva edición del Via Crucis que comenzó en la ciudad y terminó en el fondo del mar. Se trata del único Vía Crucis submarino que se realiza en el mundo y que desde 2014 cuenta con la bendición del papa Francisco.Encabezada por el padre Jesús María Henao, la procesión comenzó a las 18 en la puerta de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde un importante número de fieles se congregaron para iniciar el recorrido de la Pasión de Cristo.Familias enteras acompañaron el recorrido pese a la baja temperatura que prometía volverse más fría llegada la noche. En cada esquina se iban sumando cada vez más personas que hicieron las once estaciones terrestres hasta llegar al muelle Luis Piedrabuena, donde se completaron las otras tres, pero bajo el agua.Estas últimas estuvieron reservadas a buzos matriculados, nadadores y practicantes de snorkel. Además, un grupo de kayakistas iluminaban las aguas con luces led para que los espectadores pudieran ver desde el muelle lo que sucedía bajo el agua.Poco antes de las 20, el muelle estaba colmado de gente que, con sus velas en la mano, esperaron la llegada de la cruz que iba a ser sumergida al agua. Nadie quiso perderse este maravilloso evento. Unas 5 mil personas desafiaron el intenso frío y el fuerte viento que también dijeron "presente" anoche en la procesión.El padre Jesús destacó la importancia de este evento para los chubutenses: "No sólo tiene un valor importante para los festejos de Semana Santa sino que también contribuye al desarrollo turístico de la ciudad porque cada vez viene más gente de otro lado".La estación 12° del Calvario de Cristo estuvo a cargo de un conocido guía de avistajes de ballenas local, Pinino Orri, quien se sumergió con la enorme cruz al agua donde los buzos esperaban para terminar la procesión. "Para mí es un enorme orgullo meterme al agua con la cruz. La primera vez que lo hice, charlé con el padre para que me dijera lo que tenía que decir y me metí", recordó Pinino en diálogo conTras completar las 14 estaciones, los buzos salieron del agua cargando la enorme cruz que luego fue depositada en la entrada del muell, donde se quedará por algunos meses."Es increíble el cariño que recibo de la gente. Acá me conocen todos, me saludan por la calle y hasta creen que soy sacerdote y me piden que los bendiga", cuenta Pinino, mientras un grupo de chicos lo rodea para sacarse una foto con él.El colorido espectáculo, que formó parte de los festejos por Semana Santa desarrollados en la "Capital Nacional del Buceo", fue organizado por la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de su Secretaría de Turismo y de la Asociación Operadoras de Buceo.El intendente local, Ricardo Sastre, se mostró "muy contento" por el nivel de convocatoria que tuvo el evento y agradeció la participación de los vecinos y los turistas que decidieron vivir un Viernes Santo especial. "Es un lindo espectáculo para los madrynenses y la gente de la región. Justo hoy coincidió con la llegada de un crucero así que tuvimos muchas personas en la ciudad, pese a que los porcentajes de ocupación no son los que esperábamos", reconoció.La actividad contó con el apoyo de la Administración Portuaria, de la Prefectura Naval Argentina, del Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn y del Ministerio de Turismo de Chubut.Para mitigar el frío, los fieles que llegaron al muelle recibieron una taza de mate cocido y una porción de biscochuelo de parte de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines local, que organizó el llamado "Mate cocido solidario".Vale recordar que el Via Crucis Submarino surgió en 2003, después de una charla entre las autoridades del municipio y el padre Juan Gabriel Arias, quien tuvo la idea de celebrar la festividad católica más importante de la ciudad ligándola con el buceo.De esta manera, cada Semana Santa la Capital Nacional del Buceo se convierte en el escenario del ya tradicional Via Crucis Submarino que cuenta con una gran cantidad de espectadores de todo el país.