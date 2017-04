Concordia: "El río Uruguay no va a llegar a los diez metros"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Por la altura del Uruguay, en la zona de la baja del tradicional paseo, hay sectores donde el agua ya cerró el paso a los automóviles.



Hernán Fuertes, presidente del Ente Costanera Concordia, indicó a Elonce TV que este sábado, frente al puerto local el río se ubicaba en los 9,10 metros. Pese a la preocupación, manifestó que el Uruguay no superaría los q10 metros como se había estimado previamente.



Estimó que dentro de una semana, de no producirse nuevas lluvias, el río comenzaría a descender. Esta semana se mantendrá en los valores actuales, estimó.



"El rio no va allegar a los diez metros como nos dijeron", aseguró, al tiempo que dijo que "aguas arriba, a la altura del Puerto Santo Tomé, el martes ya se encontraba en 9,80 m. Hoy los niveles están por debajo de los 9, lo que para nosotros es un alivio: el río viene bajando", expresó.



Durante una semana, "vamos a tener el rio en estos valores. Y a partir de la otra semana comenzaría a bajar" insistió.



Este sábado, posiblemente llegue a los 9,50 estimó. Elonce.com