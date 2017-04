Por orden judicial, internaron a Milani en el Hospital Penitenciario de Ezeiza

Milani, quien estaba alojado desde el 16 de marzo pasado en uno de los pabellones de Ezeiza, permanecía este mediodía y desde ayer internado en el HPC a pedido de su defensa, que reclamó "atención médica y psicológica" y le fue concedida por disposición de la Justicia.



Así lo confirmaron a Télam fuentes judiciales, quienes precisaron que Milani -detenido en La Rioja el 17 de febrero pasado, y procesado por los secuestros y torturas de Pedro Adán Olivera y su hijo Ramón, en 1977, y Verónica Ligia Matta, en 1976- "en principio, no presenta ningún síntoma" que requiera especial atención médica o psicológica.



Sin embargo, Mariana Barbitta, abogada integrante del equipo de la defensa del militar reitrado, hizo referencia a un "agravamiento" del estado de salud de Milani "por las condiciones de encierro" y aseguró que así fue planteado el lunes último en el "hábeas corpus correctivo" tramitado ante la Justicia.



En declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Delta, Barbitta indicó que la permanencia de Milani en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario "genera un impacto sobre la salud" de su defendido tanto desde el punto de vista orgánico como psicológico.



En este sentido, hizo referencia a un cuadro de "hipertensión y arritmia" que -indicó- fue "constatada por el Servicio Penitenciario durante la evaluación clínica" y, también, en su "realidad psicológica, vinculada a un contexto hostil".



La letrada dejó en claro que la internación dispuesta "fue decisión de un juez federal", que lo determinó "de manera urgente" el miércoles a la noche, y agregó que "el Servicio Penitenciario apeló", pero que "la Cámara confirmó la decisión del juez", y Milani fue finalmente internado en el Hospital Penitenciario Central, ubicado en el complejo carcelario de Ezeiza, donde permanecía detenido.



El militar retirado está detenido desde el 17 de febrero último, acusado por delitos de lesa humanidad. Tiene prisión preventiva por el secuestro de militantes políticos en la Rioja en los años '70, y se encuentra procesado sin prisión preventiva por la desaparición del soldado Alberto Ledo en Tucumán.



Además, Milani fue procesado por presunto presunto enriquecimiento ilícito, por la adquisición de un lujoso inmueble en el exclusivo barrio La Horqueta de San Isidro, que compró en 2010.



Durante la entrevista con radio Delta, la abogada de Milani insistió en afirmar que "no hay cuestiones judiciales ni jurídicas que puedan justificar la detención" del militar retirado, y que están a la espera de una audiencia que tendría semana la semana próxima en Córdoba, donde la Cámara Federal de Apelaciones ya rechazó un planteo de nulidad y pedido de falta de acción de parte de la defensa de Milani, y denegó la solicitud de excarcelación del ex Jefe del Ejército.



"Milani tiene que estar y defenderse en libertad y, si llega a un juicio oral para responder por hechos denunciados, tendrá que recibir sentencia condenatoria, porque rige el derecho constitucional a la inocencia y a la libertad durante el proceso", argumentó Barbitta, quien agregó que "la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla".



Además de Milani, en el HPC del complejo penitenciario de Ezeiza permanecía hoy internado el detenido empresario santacruceño Lázaro Báez, luego de que el martes a la noche fuera trasladado al Sanatorio Los Arcos para un chequeo extra muros a raíz de una "fuerte arritmia".



Báez permaneció internado durante 24 horas en el esa clínica privada y, luego, volvió a ser trasladado a Ezeiza, donde quedó en observación en el Hospital Penitenciario Central luego de que médicos del Cuerpo Médico Forense determinaran que el empresario "no tiene una enfermedad coronaria" y que, por lo tanto, podía continuar en observación dentro del mismo complejo penitenciario.