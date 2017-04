Cigüeña perezosa: A los 100 días del 2017 nació la primera beba de Larroque

Foto: Iris Martínez nació a las 4:04 de este lunes 10 de abril y pesó 3.200kg Crédito: Larroque en acción

Iris Martínez nació a las 4:04 de este lunes 10 de abril y pesó 3.200kg. Su nacimiento pasa a ser histórico porque es el primero de 2017 en la localidad de Larroque, aunque hayan pasado 100 días del nuevo año. Según publicó Larroque en acción, hay pocos antecedentes de años en que se haya demorado tanto en llegar la cigüeña al hospital.



Los papás de Iris son Laureana Ortiz y Mario Martinez, ambos oriundos de Santa Fe, y según se supo, viven en Larroque por trabajo. El doctor Basalvibaso y la licenciada en obstetricia Fabiana Videla fueron los profesionales que atendieron a la mamá y su beba.



Una cuestión de registros



No hay que escandalizarse por la espera, el sistema de Salud provincial está pensado para reducir los riesgos y que las mamás den a luz en la ciudad cabecera del departamento, o sea en el hospital Centenario de Gualeguaychú, o en los sanatorios privados de esa ciudad o de Gualeguay. Esos lugares están provistos de sala de neonatología y de un nivel de complejidad que puede resolver imprevistos de urgencia y no vale la pena pasar por el riesgo de esos "minutos vitales".



En tanto, hasta la semana pasada, Claudia Gómez, la jefa del Registro Civil de Larroque contabilizó el registro de 29 nacimientos asentados en su oficina: el número 30 será el local.



En Urdinarrain la situación no es muy diferente: en el Hospital Belgrano ya se han registrado una decena de partos mientras que en el sanatorio Urdinarrain se han practicado unas cuatro cesáreas.



Quizá, observar la situación de los poquitos "larroquenses genuinos" comparado con los de décadas pasadas, pase más por lo romántico o emocional que por lo práctico y lo que se recomienda. Pero igual hace "un poco de ruido" que así sea.