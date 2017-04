El Windows 10 tiene menos de dos años, pero deja de recibir soporte en mayo

El 29 de junio de 2015, Microsoft lanzaba Windows 10, la plataforma que llevaba el número de compilación 1507. Desde entonces hasta hoy, fueron 3 las grandes actualizaciones que el sistema operativo ha recibido, con la última de ellas todavía fresca ya que debutó hace unos días bajo el nombre de Windows 10 Creators Update.Ahora, desde la firma de Redmond anuncian que la versión original de Windows 10 dejará de recibir soporte a partir del próximo día 9 de mayo. Concretamente, esto significa que el Windows 10 Versión 1507 ya no recibirá ninguna actualización de seguridad ni otras mejoras en ninguna de sus versiones (Pro, Enterprise, Home y Education).Lo importante a saber de esto es qué significa y qué hacer.Antes que nada, si descargaste cada una de las actualizaciones de Windows 10, no tenés por qué preocuparte. Y si no sabés qué compilación de Windows 10 es la que corre en tu máquina, simplemente tenés que ir al menú inicio, allí a "Configuración", luego a "Sistema" y por último "Acerca de".Si lo que ves en "Versión" es el número de compliación 1507, debés saber que la única manera de continuar recibiendo actualizaciones y nuevas funciones para Windows 10 es actualizar a una versión más reciente del sistema operativo, como la versión 1511 (Actualización de Noviembre), la versión 1607 (Anniversary Update) o la versión 1703 (Creators Update), que es la última versión de la plataforma.