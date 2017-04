Los secretos de la "eterna juventud" de una argentina que cumplió 104 años

Juventud divino tesoro

"Lo que menos me suponía era que iba a vivir tanto. Jamás me lo imaginé. Y eso que he sufrido toda mi vida de la cervical. Mareos no tengo. Pero cuando era más joven me molestaba menos", confiesa Virginia Lascala.-¿Dijo "más" joven?-Más joven. Sí, me salió.Es que así se siente esta querible mujer de Ramos Mejía. Lozana. Lúcida. Activa. Hace pocos días cumplió 104 años. Un acontecimiento cada vez más común en las familias de nuestro país. Y del mundo. La población longeva se agranda de la mano de múltiples factores sociales y culturales. Y, sobre todo, a partir de los avances de la medicina y ciertos hábitos que se internalizan en busca de una mejor calidad de vida. Cuarta edad: así le dicen. Aunque tratándose de esta elegante señora, habría que hablar de una eterna juventud.Cuando el martes 8 de abril de 1913, los italianos Antonia y Rafael Lascala recibieron a Virginia, su hija número once, los habitantes de Buenos Aires esperaban ansiosos que comenzara a circular la primera línea de subterráneos de Latinoamérica. Las obras debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia generaban gran expectativa en una población acostumbrada a los rieles a cielo abierto de tranvías y ferrocarriles que funcionaban pulcros y con frecuencia rigurosa. Pero aún faltarían ocho meses para que la Línea A comenzase a lucir sus famosos coches La Brugeoise, tan sólidos cómo exquisitos en su diseño.La ciudad se transformó y las normas de urbanidad de los vecinos, también. "La gente ya no se saluda. Antes el barrio era una familia, pero los de mi época se fueron mudando. Y llegaron los nuevos, que ni te miran", dice Virginia. Ella vive en una hermosa casa construida bajo las directivas de su marido, cuando el entorno era poco menos que una zona rural. Hoy, su chalet se encuentra a pocas cuadras del coqueto centro comercial del Oeste del conurbano.Jorge Luis Borges sugería que estamos hechos de tiempo. Y vaya si lo sabe Virginia. Aunque para ella la vara para medirlo no es la nostalgia, todo lo contrario. Vive absolutamente conectada al presente, aunque eso no le impide conservar la "memoria de elefante", como afirma. Fechas, nombres, acontecimientos. Todo parece haber sucedido ayer: "Me acuerdo todo, todo. Cada cosa la tengo grabada en la cabeza. Nací en Anchorena y Córdoba. Ahí viví hasta que me casé. Luego me fui a San Luis y Boulogne Sur Mer. Fue duro mudarme a Ramos Mejía, toda mi familia estaba en la Capital".Terminada la escuela primaria, y al ser la más chica de once hermanos, su madre le pidió que la ayudara en las tareas domésticas: "Siempre fui ama de casa. En mi familia trabajaban papá y mis hermanos, así que mi mamá no podía con todo. Me tuve que quedar a ayudarla. Pero me encantaba hacer la limpieza, o plancharles las camisas", cuenta.Dos de sus hermanos, Eduardo y Luis, tenían a la música cómo hobbie. Para despuntar este pasatiempo, se encerraban en una habitación de la casa varios días a la semana. Habían armado una pequeña orquesta típica que también integraba un amigo de la infancia de los muchachos: Anibal Troilo."Pichuco tenía 14 años, era metido para adentro, tímido, usaba pantalones cortos. Venía a mi casa para estudiar bandoneón con mis hermanos y un grupo de amigos. Se encerraban en un cuartito y se quedaban horas practicando. Un día sale de esa habitación y me dice: ´Tomá, cantalo´. El tocaba el bandoneón mientras yo entonaba la letra. Era una nueva canción. Pero él rompió su copia. No le gustaba la música que había creado. Sin embargo, yo la conservo", recuerda.Virgina entona las estrofas de ese tema inédito del gran maestro del tango. Lo hace apelando a esa "memoria de elefante" envidiable. "Mi hermano decía: ´Este chico es un bocho´", relata. Y lo era. La agrupación llegó a tocar en un cine de la calle Medrano entre función y función. "Cuando murió Anibal Troilo, todos los conocían. Algunos decían que lo habían visto tocar en la calle. ¡Jamás hizo eso! Justo él que era tan tímido", se indigna.En los bailes de carnaval del Club Buchardo, se lucía como pocas: "Nunca 'planchaba'. Bailaba toda la noche", asegura.-¿Era seductora?-Era agradable. Me ponía unos vestidos largos hermosos.Sin embargo, no fue en esas fiestas donde se cruzó con Saverio Marino, su gran amor. "A mi marido lo conocí porque yo era amiga de su hermana. Habíamos hecho una promesa a la Virgen de Pompeya, así que la iba a buscar a su casa una vez por semana. Y ahí lo veía. Un día de invierno me dió una muestra de un dentífrico y me pidió que no la desarme delante de él. En casa la abro y dentro de la caja había una nota. Me citaba en una confitería de Pueyrredón y Santa fe. ´Te espero ahí´ decía. ¡Me imaginé enseguida! Fui y me preguntó si quería ser su novia. Yo le había echado el ojo, también".Época de caballeros y damas elegantes, Virginia evoca a su galán y los ojos se le iluminan: "Siempre me mandaba notas. Me decía que era un ángel, que era ésto, que era lo otro. ¡Una diosa, bah! Era tan romántico, cuando se iba a trabajar me daba un beso y me daba otro cuando volvía. Pero también discutíamos, como todo el mundo".Saverio murió a los 75 años. Se casaron en 1941 y, caprichos del destino, no pudieron celebrar las bodas de oro. Tuvieron tres hijas: María Juana, Graciela y Patricia. Dos de ellas viven con su madre y la cuidan con un amor trascendental. Aunque, a los 104, no se deja manipular tan fácilmente: "Mansa no soy. ¿Me voy a hacer pisotear?", admite.Cuando sus hijas confiesan que es recta, ella se enoja: "¡Están inventando!". Pero Virginia sabe que la educación de sus hijas fue una prioridad en su vida. Patricia, la que no vive con ella, le dio un nieto que ya cuenta con 28 años y es su gran debilidad.-¿Se imagina bisabuela?-No se si voy a ser bisabuela. No puedo esperar tanto.Coqueta, se preocupa por su estética con rigurosidad. "Me gusta ponerme colorete, arreglarme", dice con cierta sensualidad aún latente, aunque muy firme en su realidad. "Las mujeres se quieren hacer las nenas, las jovencitas. Hay personas que son grandes y no les queda bien. La mujer tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Cuando uno no es joven, mejor quedarse como está", asegura.Será por esta filosofía de vida basada en el sentido común que es poco afecta a determinadas propuestas televisivas: "No me gusta ver a las artistas desnudas ni los programas de chimentos. Tampoco los concursos de bailes donde se pelean. Nada de eso".Amanece a las ocho. Reza cotidianamente el Rosario. Lee el Diario La Nación, al que está suscripta, continuando la tradición de su padre. Durante el día devora novelas y todo libro que llega a sus manos. Los últimos relatos de Gloria V. Casañas están entre sus preferidos. No duerme la siesta, salvo en los días agobiantes del verano bonaerense. Y se mantiene activa a través de la cocina y de la costura. El día previo a su cumpleaños preparó dos docenas de empanadas, una torta imponente y una entrada de berenjenas: "No soy muy exigente. Pero me sale todo bien. Le pongo mucho gusto a la comida". Es incansable.Los niños pacientes del Hospital Italiano, el Garraham y el Ricardo Gutiérrez son destinatarios de muñecos que ella misma elabora. Ama el mate y se preocupa por estar informada. Antes de dormir, se dedica a las palabras cruzadas para agilizar la memoria.Virginia no para un minuto. Y ese, seguramente, sea el secreto para llegar a los 104 con su vitalidad. "No se cuál es la fórmula. La única que llegó a esta edad en mi familia fui yo. Siempre hice de todo. Nunca me senté a comer tranquila. No era muy amante de comer. Siempre fui flaca. No se si comía sano en aquel entonces, pero todo era más sano que ahora. ¡Los tomates no tienen gusto a nada! ¡Los duraznos son duros como piedras! Las cosas de antes eran más ricas, porque eran naturales", lamenta."Nunca tomé vino y jamás fumé. En mi casa no se fumó nunca. Ah, y cuando algo no me gusta, lo escribo", se ufana.¿Sin fórmulas? Virginia bien podría escribir un decálogo sobre cómo llegar a los 104. La vida sana y la rebeldía podrían ser una de las claves. Las radios y los periódicos de su barrio reciben sus cartas. Cuando algo no le gusta, no se calla: "El país siempre fue igual. Siempre están los mismos. Yo creo que hay que tener cultura. Y hay que respetar más al Presidente. Un Presidente es un Presidente. Ahora cada uno hace lo que le da la gana", se indigna.Cuando Virginia llegaba a este mundo, también lo hacía el Club All Boys y se comenzaba a publicar "En busca del tiempo perdido" de Marcel Proust. Pasó más de un siglo. Pero eso no impide, tratándose de ella, reflexionar sobre el mañana.-¿Cómo ve su futuro?-Pienso que me voy a morir. ¿Qué voy a pensar? A los 104, ¿qué voy a esperar? Pero no estoy afligida por la muerte.Sus palabras se afirman en un notable contacto con la realidad. Su realidad. Pero no asoma en sus modos ni un dejo de tristeza y mucho menos angustia. Virginia es feliz en su universo. Agradece una vida intensa en la que no se privó de amar ni ser amada. De construir una familia. Y de ser testigo, durante más de un siglo, de cómo el mundo y la Argentina se modificaban.-Al soplar las velitas de su cumpleaños 104, ¿cuáles son sus tres deseos?-Pido salud para toda la familia y que se arregle el país.-Falta uno. ¿Ningún deseo personal?-Sí, cuando me muera, quiero encontrarme con mi marido. Fuente: (La Nación).-