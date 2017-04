Acertó los seis números del Quini y ganó más de 25 millones de pesos

La boleta fue jugada en un local ubicado en Batlle y Ordoñez al 1600, en la zona sur de Rosario, y contenía la siguiente combinación: 06-07-10-13-22-35.



Tras el sorteo, la agenciera Julieta Martino salía del local y cuando aún no había llegado a su casa comenzaron a lloverle llamados y mensajes. En el sorteo televisado habían mencionado la dirección de su agencia como la que había vendido la boleta ganadora.



"Cuando confirmé que éramos nosotros no lo podía creer. La verdad que tengo una alegría inmensa", confió entre risas Julieta a La Capital. Desde hace diez años la joven está al frente de la agencia junto a su hermano y la de anoche fue la primera vez que venden la jugada premiada.



En julio del año pasado la agencia había vendido una boleta que salió en la jugada siempre sale y por la cual el apostador se llevó 239 mil pesos. "Eso fue lo más grande que tuvimos hasta hoy. Pero lo que más llama la atención es que es una sola persona la que sacó el premio mayor", reveló la joven. La agencia de la zona sur recibirá un premio estímulo del 1 por ciento del premio ya con los descuentos correspondientes.



"Estoy contenta con que (el premio) se haya vendido en la agencia. No saben lo que es esto, está lleno de gente que viene a felicitarnos y a jugar. Es impresionante", agregó feliz Julieta Martino.



Respecto del ganador, dijo: "No sabemos quién es, hasta ahora no apareció nadie y puede ir directamente a cobrar a la Lotería, así que tal vez nunca lo conozcamos. Pero me encantaría saber quién es para felicitarlo". (La Capital)