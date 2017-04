Tradiciones que se conservan: Cómo celebran la Pascua los alemanes del Volga

La llegada del conejo de Pascua es la parte más esperada por los más chiquitos para Semana Santa: confites, conejitos y huevos de chocolate forman parte del festín del domingo.Sin embargo, no siempre fue así. El grupo coreográfico Raíces Alemanas de Valle María contó al programaque se emite por, cómo se celebraba esa festividad al interior de su colectividad."En la época de nuestros abuelos no existía el huevito de Pascua de chocolate, entonces, para agasajar a sus hijos, y por una cuestión de pobreza, se regalaba una manzana", rememoró Graciela Wendler, integrante del grupo. "La manzana era llevada a la Iglesia el sábado de Gloria, la hacían bendecir y a la noche, la compartían en familia y repartían así, la bendición", completó."La manzana es muy importante para la gastronomía de los Alemanes del Volga", subrayó.Y según comentó, sus antepasados, "como no tenían chocolates y confites, a las galletitas de miel las hacían con formas de conejito".Otra de las tradiciones de la colectividad y que se trasladada hasta nuestros días, es la de preparar el nidito de Pascua con los niños. "Ya sea en un sombrero, una latita o una fuente, se la decora con yuyitos y pétalos de flores, y se la deja debajo de la cama para que por la mañana amanezca lleno de regalitos", explicó Graciela.Los huevos no eran de chocolate, eran huevos duros teñidos, pintados y decorados con distintos motivos. "Los huevitos eran rellenados con gelatina, y entonces eso era la sorpresa; sino de acuerdo a la economía del hogar, iban hasta el almacén y les agregaban confites", agregó. Luego, el símbolo de la Pascua era compartido el domingo en familia como una comida más."Uno esperaba que llegue Pascuas, aun siendo grandulones, porque en la semana no había esas cosas ricas", recordó.Estas comidas tradicionales y muchas delicias más podrán ser deleitadas durante la Feria de comidas típicas que se realizará este domingo en la plaza central de Valle María desde las 16.El Balneario Campig es uno de los espacios más visitados para disfrutar del río Paraná. Según se informó, durante Semana Santa funcionará normalmente el servicio de proveeduría.Jueves y sábado, de 15 a 19, se podrán realizar visitas guiadas al Museo Hilando Recuerdos, para repasar la historia de los Alemanes del Volga, especialmente de Valle María, sus orígenes y sus familias tradicionales a través de diversos objetos y fotografías.Los grupos interesados en visitar el museo deben comunicarse con anticipación al teléfono 0343 154687528.El sábado 15, será el Encuentro Argentino Wolkswagen, que se reunirá en el Balneario-Camping para mostrar sus unidades de todo tipo y variados modelos. A las 17 realizarán una Caravana por la ciudad, con exhibición de las unidades en Plaza Centenario, para que los vecinos puedan visitarla.El domingo, a partir de las 11, habrá vuelo de planeadores en el Aeroclub Diamante, ubicado en Aldea Protestante. Está abierto a todas las edades con un costo de 400 pesos por persona.