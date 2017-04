El instante que puede salvarte: Dictan cursos de defensa personal para ellas

El atroz crimen de Micaela García, movilizó un sinfín de cuestiones en los tres poderes del Estado. Pero también, "el interés general de aprender defensa personal" para que ellas puedan ganar ese segundo que les permita escapar y pedir ayuda."Ante la cantidad lamentable de femicidios que hay en el país", según argumentó un instructor de jiu-jitsu de Paraná, fue que decidió dictar un curso de defensa personal femenina."Para darle herramientas a las mujeres para que puedan defenderse. Por una cuestión preventiva es preferible saberlo y no tener que usarlo, a tener que usarlo y no saberlo", justificó anteel programa que se emite por, el profesor de Educación Física y responsable del Gimnasio Athletic de Paraná, Eduardo Vieyra.El instructor de jiu-jitsu dictó el sábado pasado, un curso de defensa personal femenina en el Gimnasio Athletic ubicado sobre calle Perú 171. "Fue un éxito porque vinieron muchas chicas de 20 a 30 años y se fueron encantadas con las técnicas que aprendieron", reafirmó, al tiempo que adelantó que próximamente, brindará una nueva capacitación con fecha a definir.Según comentó, enseñó a las mujeres, técnicas de defensa en situaciones de posible agresión en la calle, ya sea golpes o patadas, o técnicas de defensa en el piso".De acuerdo a Vieyra, las prácticas provienen del jiu-jitsu, "cuyo objetivo principal busca, primero, derribar al oponente y una vez en el piso, a través de estrangulaciones o palancas, hacerlo rendir al oponente; y si no se rinde, romperle la articulación que se está atacando o desmayarlo con la estrangulación".Es que según justificó, ese tipo de técnicas de defensa personal no demandan de mucha fuerza. "Cualquier mujer puede efectuar una técnica de estrangulación a un hombre, sin importar el tamaño de éste", indicó."Usas todo tu cuerpo contra el hombro del otro, son 50 kilos contra un hombro y no hay forma de defender eso. Por más que la chica sea muy liviana, le puede ganar tranquilamente", instó el profesor de Educación Física, al tiempo que agregó: "No se necesita de una preparación física especial, porque sabiendo la técnica y habiéndola practicado un par de veces con un compañero, se puede hacer".