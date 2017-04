La forma en la que agarramos el celular puede revelar nuestras contraseñas

Los distintos sensores que vienen de fábrica en los dispositivos móviles pueden permitirle a hackers conocer los dígitos del PIN o las contraseñas de un celular por la forma en que una persona inclina su móvil al usarlo, según descubrieron especialistas de un universidad inglesa.Un grupo de investigadores en ciberseguridad de la Universidad de Newcastle analizó el movimiento de un smartphone en la medida en que la persona usaba el teclado y, a través de una técnica de ataque, pudo conseguir los cuatro dígitos del número de PIN con una precisión del 70 por ciento en un primer intento y del 100 por ciento en el quinto."La mayoría de los smartphones, tablets y otros portátiles están equipados con una multitud de sensores. Pero como las aplicaciones móviles y sitios web no necesitan pedir permiso para acceder a la mayoría de éstos, algunos programas maliciosos pueden 'escuchar' en secreto sus datos", explicó hoy Maryam Mehrnezhad, especialista en Ciencias de la Computación, en declaraciones al sitio web de la BBC.Sin embargo, los usuarios "no deberían estar demasiado preocupados" en tanto que el método por detrás de este ataque tiene "obstáculos significativos" que le impedirían a los hackers aplicarlo en la vida real, más allá de la investigación académica, según consideró hoy sobre este tema el periódico británico The Guardian.La investigación en cuestión sugiere que existe un problema en la industria tecnológica por la cantidad de diferentes sensores usados por compañías competidoras. "En algunos navegadores encontramos que si una persona abre una página en su celular o tablet que contiene uno de estos códigos maliciosos y después abre (otra), éstos pueden espiar cada detalle personal que ingresen", sostuvo Mehrnezhad."Y lo que es peor, en algunos casos, a menos que los hayan cerrado completamente, estos códigos pueden espiar al usuario incluso cuando su celular está bloqueado", agregó. Los investigadores señalaron que las compañías tecnológicas conocen este problema, pero hasta ahora no han podido resolverlo."La gente está más preocupada respecto de la cámara y el GPS que sobre estos sensores silenciosos", comentó Mehrnezhad.Los investigadores pudieron identificar 25 sensores diferentes que vienen en formato estándar en la mayoría de los dispositivos. Asimismo, descubrieron que todo lo que el usuario pueda hacer -desde hacer click, deslizarse o presionar una tecla- los lleva a sostener su celular de una sola manera.De esta forma, en una web conocida el equipo fue capaz de averiguar en qué parte de la página estaba haciendo click el usuario y lo que estaba tipeando, por la forma en que inclinó su celular. Asimismo, los investigadores señalaron que dieron aviso sobre estos riesgos a gigantes tecnológicas, como Google y Apple, pero que hasta el momento ninguna brindó alguna respuesta.