El Cristo resucitado de 4,50 metros se inaugurará en julio en Gualeguaychú

La instalación de la enorme escultura de 4,50 metros, que desde el mes de septiembre del año pasado está realizando el escultor Oscar Rébora junto a Juana García y el acompañamiento de la Asociación Amigos del Cura Gaucho, no podrá instalarse e inaugurarse para esta Semana Santa. Retrasos en el armado del pedestal impidieron hacer el montaje de la escultura a tiempo en Gualeguaychú.



Si bien las piezas para el montaje de la escultura, ya están terminadas, por distintos retrasos para la construcción del pedestal y por problemas de salud del escultor, las obras complementarias para el armado del pedestal, tuvieron que posponerse por un tiempo y ahora la inauguración de la estación XV que representa al Cristo resucitado, se inaugurará en el mes de julio para conmemorar el 9no aniversario de la muerte del padre Luis Jeannot Sueyro.



"La obra del pedestal se demoró por el mal tiempo, desde el municipio hicieron todo lo posible, pero como estuve con problemas de salud no podía estar en el lugar para poder ensamblar el Cristo, que son siete partes que hay que unir y lleva sus días de trabajo. Luego hay que hacerle la instalación eléctrica interna y pintar la escultura, así que ya no nos daban los tiempos.", agregó



"Al montaje tenemos que hacerlo con una grúa, son piezas de cemento, hay que trabajar con andamios y lleva tiempo, entonces le pedí al secretario de Obras Públicas, Carlos García, que pospusiéramos la obra para el mes de julio para conmemorar un aniversario de la muerte del padre Jeannot Sueyro que es el lunes 31 de julio a la tardecita en donde en la inauguración se van a prender las luces de la esculturas, explicó el escultor Oscar Rébora.



"Cuando yo le dije al municipio que no llegábamos con los tiempos, se destinó la maquinaria para el movimiento de tierra con el fin de hacer el pedestal, para otros frentes de obra que se lleva adelante en otro punto de la ciudad", agregó.

Una vez que el Cristo sea inaugurado, Rébora, junto a la Dirección de Turismo de la Municipalidad, esperan poder realizar encuentros religiosos durante todo el año en el Vía Crucis.



Características de la escultura



La escultura representará la estación XV en el paseo religioso, que estará sobre un pedestal o montículo de dos metros, con una escalera y una base para acceder a la escultura. Contando el pedestal, la altura final de la obra de arte será de 6,5 metros.

También se planea construir una pequeña cabaña a la entrada del Vía Crucis, con el fin de recibir a la gente, y contar con una silla de ruedas eléctrica para que las personas con problemas de movilidad, puedan recorrer las estaciones.

