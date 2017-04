Hallan huevos de dinosaurio con embriones: Datan de 70 millones de años

Huevos de dinosaurio con embriones en su interior, que tienen una antigüedad de 70 millones de años, fueron hallados en un sitio denominado "Auca Mahuevo", en cercanías del paraje Aguada San Roque, 160 kilómetros al noroeste de Neuquén, con similares características a los encontrados en 1997 en el cerro Auca Mahuída, "Zona Natural Protegida" de la provincia.Hallan en Neuquén huevos de dinosaurio con embriones en su interior que datan de 70 millones de añosEl hallazgo, que fue reportado hace varios años por un "criancero" (pequeño productor de chivos y ovejas) de la zona, se conoció esta semana durante una exposición de la directora provincial de Patrimonio Cultural de Neuquén, Claudia Della Negra, para pobladores de Aguada San Roque.

"Auca Mahuevo es un sitio donde aparecen huevos de dinosaurios en nidos y a su vez asociados a esos restos aparece fauna que eran los que comían los huevos", explicó a Télam Della Negra, al culminar el encuentro en San Roque con autoridades y vecinos de este pequeño paraje rural de Neuquén.La funcionaria explicó que "la idea es generar el "Parque Paleontológico" como un lugar de visita turística aunque la prioridad es preservar este sitio para las futuras generaciones".Della Negra indicó que "se va a mostrar y además se va a generar en Aguada San Roque un Centro de Interpretación y un museo en Añelo" y agregó que "todo esto complementa lo que es la puesta en valor del patrimonio arqueológico y paleontológico de la zona".La directora de Patrimonio Cultural que a su vez es arqueóloga, dijo que "esto también se asocia con Auca Mahuida que es el Área Natural Protegida donde se está trabajando con pinturas rupestres que está más al norte del Parque Paleontológico".La funcionaria precisó que el sitio Auca Mahuevo tiene más de 70 millones de años y está vigilado por quienes viven en el lugar con un guardia pagado por el Estado para preservarlo, e indicó que "las investigaciones recibieron aportes de National Geographic, CONICET y de Zaragoza (España) para hacer el análisis de los materiales"."El sitio era un pantano que en su momento fue tapado por las aguas muy suavemente y esto hizo que el sedimento cubriera y ahogara a los embriones dentro de los huevos, se sedimentó porque salió del Volcán Auca Mahuida diez millones de años después", señaló.Della Negra explicó que "ese sedimento volcánico tapó estos sedimentos y luego la erosión del viento y del agua lo dejó al descubierto y es lo que ahora podemos disfrutar en las nidadas"."Se están investigando los embriones completos y se pudo hacer un análisis de la piel embrionaria y de la dentadura", añadió.Al frente del equipo de investigadores está el paleontólogo Rodolfo Coria, quien también trabajó en el rescate del sitio de "nidadas" localizado en el Cerro Auca Mahuida, cerca de la localidad de Añelo.Della Negra hizo hincapié en la preservación del lugar y en la cantidad de recursos paleontológicos que tiene parte del territorio provincial."Pedimos siempre a cualquier persona, sea trabajador, criancero, turista que si encuentra algo no lo levante del lugar y si encuentra pinturas las deje intactas, que no le haga grafitis arriba porque cualquier denuncia de un hallazgo es importante porque puede ser fortuito pero puede tener una relevancia muy grande como en este caso (los huevos), que tiene trascendencia internacional".El Parque Paleontológico de Auca Mahuevo formará parte del 'Shale Tour-Vaca Muerta', que anunció el gobierno local para aprovechar las riquezas paisajísticas, culturales y paleontológicas de la formación que se conoce en el mundo por el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas no convencionales de la provincia de Neuquén.