La falta de agua potable genera riesgos de enfermedades a millones de personas

Los Estados no invierten lo suficiente para lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) planteados en la agenda 2030 de Naciones Unidas respecto a los servicios de agua y saneamiento, dejando a casi a 2.000 millones de personas en el mundo expuestas a enfermedades como cólera, tifoidea, polio y disentería, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Hoy, casi 2.000 millones de personas usan fuentes de agua potable contaminada con heces, quedando en riesgo de contraer cólera, disentería, tifoidea y polio", afirmó Maria Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS.



La organización internacional estima que "el agua potable contaminada causa más de 500.000 muertes por diarrea cada año y es un factor principal en varias enfermedades tropicales desatendidas, como los parásitos intestinales, la esquistosomiasis y el tracoma".

La esquitosomiasis es una enfermedad parasitaria aguda y crónica causada por duelas sanguíneas, en tanto el tracoma es una infección ocular considerada una de las principales causas de ceguera prevenible.



Las Naciones Unidas publicaron hoy el trabajo "Agua Potable y el Saneamiento: Análisis Mundial y Evaluación" (GLAAS 2017, por sus siglas en inglés) en el que se refiere a los ODS establecidos en la agenda 2030, también conocida con el nombre de "Transformando nuestro mundo".



El informe advierte este año que los países no alcanzarán los "propósitos globales de acceso universal a agua potable sana y saneamiento a menos que se utilicen los recursos financieros de manera más eficiente y se aumenten los esfuerzos para identificar nuevas fuentes de financiamiento".



"Los países aumentaron sus presupuestos para servicios de agua, saneamiento e higiene en un promedio anual del 4,9% durante los últimos tres años; sin embargo, el 80% de las naciones informan que el financiamiento destinado a estos servicios sigue siendo insuficiente para alcanzar las metas definidas a nivel local", remarca el informe.



El GLAAS 2017 analiza los datos "más confiables y actualizados de 75 países y 25 entidades de financiamiento externo".



Los países latinoamericanos que participaron son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.



En Argentina, el Plan Nacional del Agua estableció como uno de sus objetivos alcanzar en 2019 el 100% de cobertura de agua potable y el 75% de saneamiento, incluyendo plantas de tratamiento para sendos servicios.



En 2016 se invirtieron "más de 80.000 millones de pesos en obras en ejecución, iniciadas y licitadas, volumen que se irá incrementando paulatinamente para superar en 2017 los 200.000 puestos de trabajo en todo el territorio nacional con mayor énfasis donde la necesidad es mayor: el Plan Belgrano (que abarca Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero) y el Conurbano bonaerense", informó el ministerio del Interior.



"Mayores inversiones en los servicios de agua y saneamiento pueden traducirse en beneficios sustanciales para la salud humana y el desarrollo, generar empleo y asegurar que no dejamos a nadie afuera", dijo Guy Ryder, Titular de UN-Water y director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y agregó: "Es un desafío que podemos resolver".