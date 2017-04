Hay casi 500 inscriptos para participar de "Siete pueblos, Siete iglesias"

Ya van casi 500 inscriptos para participar de la travesía Siete pueblos, Siete iglesias que se realizará el Viernes Santo y, dado que se seguirá anotando postulantes hasta el mismo día de su realización, se espera superar la cifra de ciclistas del año pasado que fueron 650.



La convocatoria suscitó el interés de gente de todo el país y promete ser una de las más numerosas.



"Hay inscriptos de Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y de todas las ciudades de Entre Ríos. La verdad que estamos muy contentos por la masiva respuesta. Pensamos que vamos a superar el número del año pasado y seguimos inscribiendo hasta el viernes a las 7 de la mañana", resaltó Lorena Suárez, miembro de la organización.



Por otra parte, se confirmó que la peregrinación no se suspende por lluvia ya que una pequeña parte del recorrido, un poco más de tres kilómetros, no está asfaltado pero es de broza.



El trayecto

"Son 70 kilómetros, pero la instancia más larga es la primera y la última, cada una de 12 kilómetros. Luego son tramos de 7 kilómetros, más o menos. Una gran parte es por caminos vecinales que están en buen estado y el resto por ruta. Se descansa en cada estación, se respeta la velocidad de los ciclistas porque la idea es salir y llegar todos juntos. Pero si alguien se agota en el camino puede subirse a algún vehículo y descansar", remarcó.



El periplo incluye siete destinos por Paraná Campaña, en bicicleta: Paraná, San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezanos Pinto y Oro Verde.



En caso de lluvia el recorrido es de 90 km por asfalto, pero con las mismas características.



Los requisitos para participar son sencillos: una bicicleta en buenas condiciones, el uso de casco, llevar dos cámaras de repuesto, vestir ropa cómoda y portar una caramagnola con agua.



Historia

La travesía comenzó en 2010 y la hicieron un grupo de nueve amigos. Marcelo Fornari, un ciclista paranaense, se estaba entrenando para cruzar la cordillera en bicicleta y debía recorrer 75 kilómetros como preparación. Así, se trazó un circuito circular que se iniciaba y terminaba en Paraná y recorría siete pueblos. Como la Semana Santa estaba cerca, los amigos pensaron que podían unir el placer de pedalear con la fe y se animaron a hacerlo en Viernes Santo. Así surgió este evento que se conoce como "Siete pueblos, siete iglesias" y que convoca a participantes de todo el país.



Al año siguiente, pensaron en sumar más gente e hicieron una convocatoria vía Facebook. Respondieron a la invitación más de 70 personas. Desde entonces, cada año se fue multiplicando el número de ciclistas.

"Respetamos las creencias de todos los participantes, o los que no lo hacen por un motivo religioso sino que por el ciclismo. No vamos rezando por el camino. Pero sí, al llegar a cada pueblo, la mayoría opta por entrar a la iglesia y saludar", contó a El Diario Suárez.



"Lo que destacamos es que si no fuera por este recorrido, la mayoría de los turistas no conocería esos pueblos", indicó.



Hasta el tercer año, la participación en la travesía era gratuita. Pero al sumarse tanta gente, los organizadores se plantearon cobrar una inscripción para poder garantizar asistencia a los ciclistas.



"La idea es que el recorrido sin pensar que tienen que llevar una mochila con provisiones. Nosotros nos encargamos de brindarles hidratación, un desayuno, frutas, almuerzo, en cada una de las estaciones de parada", continuó. Además, con la caravana viajan vehículos de apoyo, una ambulancia, un mecánico.



"Pedimos que se inscriban y se ocupen de la bici, traer casco y las ganas de pedalear, del resto nos ocupamos nosotros", aseguró Suárez.



La travesía crece año a año y ya está instalada en el calendario nacional de las actividades ciclísticas.

Los organizadores garantizan desayuno, handys VHF y celular para emergencias, hidratación (frutas), asistencia médica, botiquín de primeros auxilios, asistencia mecánica permanente, seguro, servicio kinésico, guías especializadas, servicio de fotografía, vehículos de apoyo, sorteos, almuerzo.