Cristina habló con el papá de Micaela García

Según dejó saber Néstor García, papá de Micaela, en las últimas horas recibió un llamado de la ex presidenta que le envió un "cálido saludo" y con la que conversaron de política.



"Micaela tenía algunas diferencias con usted, pero la quería mucho", contó Néstor que le dijo a Cristina Kirchner en el diálogo que mantuvieron por alrededor de media hora.



En la conversación con la ex mandataria, el papá de Micaela elogió a Néstor Kirchner, afirmó en comunicación con Radio Ciudadana de Concordia, Entre Ríos.



Además, García aseguró que no tiene diferencias ideológicas con Cristina Kirchner. "Sólo tengo diferencias de manejo de la gestión, de metodología", amplió al respecto.



El llamado de la ex presidenta se suma a los de Carlos Alberto "Indio" Solari, ídolo de Micaela, y el Papa Francisco, quienes llamaron a Néstor y a su esposa tras conocerse la noticia del crimen de la joven.