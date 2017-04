"Ojalá le den perpetua", dijo el padre de Micaela tras la confesión de Wagner

Policiales Wagner confesó el crimen de Micaela y apuntó a su empleador como cómplice

Tras conocerse que Sebastián Wagner se declaró culpable ante el fiscal Ignacio Telenta que investiga el crimen de Micaela García y que incriminó como cómplice al dueño del lavadero donde trabajaba en Gualeguay, el papá de la chica asesinada escribió en su Facebook un mensaje para su hija y pidió: "Ojalá le den perpetua y no haya más víctimas".Durante esa indagatoria en la cárcel de Federal, donde el detenido está aislado y con vigilancia las 24 horas desde el sábado a la noche, el fiscal Telenta escuchó de parte de Wagner cómo mató a Micaela. Pero también le dijo que no actuó solo y fue entonces cuando incriminó a Néstor Pavón, el dueño del lavadero donde trabajaba, que está preso.El fiscal Telenta sostiene desde hace días que Wagner no actuó solo y miraba de reojo Pavón desde que lo arrestó. Es más, el sábado cuando lo indagó, lo acusó de "encubrimiento" ya que quedó establecido en la causa que el dueño de la gomería y lavadero le dio al violador cinco mil pesos para que huya de Gualeguay. Pero también lo acusó "partícipe en el hecho", aunque no se aclaró si era necesaria o secundaria. Ahora, el fiscal deberá decidir cómo procede en su caso tras los dichos de Wagner.