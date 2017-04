Hallaron muerta en un descampado a una chica de 15 años buscada en Tucumán

Semidesnuda, con golpes en sus partes íntimas y en su cabeza, boca arriba y dos ladrillos en el cuello. Así fue encontrada Ornella Dottori, una nena de 15 años en un descampado a dos kilómetros de la ciudad de Alberdi en Tucumán.El cadáver fue encontrado por dos niños que jugaban en el lugar que se asustaron y fueron corriendo a avisarle a sus familiares lo que habían encontrado. A los pocos minutos, el lugar se llenó de curiosos que llamaron a las fuerzas de seguridad.Como el lugar en el que se encontró el cuerpo es un descampado, suponen que el cuerpo fue depositado allí pero no sería el lugar del crimen. La policía no tiene indicios para saber quién la asesinó aunque investigan si se trató de un móvil sexual.La menor tenía una vida familiar conflictiva. Su papá estuvo en la cárcel en tres oportunidades y mientras el hombre cumplía su condena, Ornella estuvo internada en un instituto.Se sospecha que la adolescente estaba embarazada y en las próximas horas se hará la autopsia, apuntaron las fuentes policiales.De acuerdo a las versiones, la adolescente habría sido asesinada hace por lo menos dos días. Según los informes, la jovencita se encontraba semi desnuda, boca arriba y con golpes en sus partes íntimas y en su cara; también tenía dos ladrillos en el cuello.Ornella, según confiaron las fuentes consultadas, habría tenido problemas de adicciones. Y hace no mucho tiempo, la Policía habría recibido una orden judicial para que fuera internada en un hogar de la capital tucumana.Así, con el correr de las horas se suman datos de que todo se trataría de un femicidio.