La misteriosa pista que investigan por la desaparición de Araceli Fulles

Araceli Fulles, la joven de 22 años del barrio Sarmiento de Villa Ballester, partido de San Martín, desaparecida desde el 1º de abril, había publicado el 19 de marzo en su cuenta de Facebook que había sido apuñalada en una pierna por un conocido que no se animó a identificar. Araceli subió dos fotos con la herida de nueve puntos. "Y bueno, así empezó mi domingo, con una buena puñalada de 9 puntitos", escribió.Ricardo Fulles, padre de la joven desaparecida, explicó que su hija recibió un llamado y se ausentó de su casa diciendo que regresaría "en un ratito" pero no volvió. "Lo poco que se pudo descubrir lo estamos investigando entre mis hijos, sus amigos y la poca policía y los pocos elementos que tienen", sostuvo el papá.Cuando se le preguntó qué suponía que pudo haber ocurrido con Araceli, el hombre consideró que "alguien la agarró y la tiene retenida" porque en el partido de San Martín "están pasando varios casos similares de secuestros", aseguró. Luego dijo: "Ya esperamos que no la vamos a ver nunca más, si la agarró una red de trata, todos los caminos están en ese rumbo".El papá solicitó que si alguien tiene información sobre el paradero de su hija, se comunique al 911 o a los celulares 1126536716 y 1136738118. Familiares de la joven indicaron que vestía, al momento de salir de su domicilio, jeans, musculosa negra y unas zapatillas negras con fucsia. "Si saben algo, que se arrimen y lo digan, que no tengan miedo", pidió Fulles.Araceli es intensamente buscada. Si alguien la ve puede llamar al 911 para que la policía intervenga de inmediato. En principio los investigadores no descartan ninguna hipótesis, pero lo que Araceli publicó en el muro de Facebook es algo que quieren determinar para establecer lo sucedido.La policía bonaerense inspeccionó este miércoles tres centenares de viviendas en cinco allanamientos realizados en los barrios Villa 9 de Julio, Billinghurst y Villa La Carcova de la localidad de José León Suárez, del partido de San Martín, para dar con el paradero de la joven aunque los resultados fueron negativos.Las fuentes explicaron que, por la madrugada, efectivos de la DDI de San Martín inspeccionaron la totalidad de las aproximadamente 300 viviendas pero no encontraron rastros de Araceli, por lo que la búsqueda continúa.