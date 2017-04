"Venimos a abrazar a Micaela, a despedirla con alegría"

A partir de las 8 se abrirán las puertas del Centro de Educación Física Nº 3 Profesor La Nasa, ubicado en Bulevar Irigoyen y Santa María de Oro de Concepción del Uruguay, para dar inicio al último adiós a Micaela García , la joven que fue asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado sábado tras estar desaparecida casi una semana.Elonce TV está presente en La Histórica, y al momento de la llegada de los amigos de Micaela, dialogó con Carla, quien afirmó: "Venimos a abrazar a Mica, a despedirla con alegría y una sonrisa, como ella hubiera querido".Al reflexionar sobre la pérdida de su amiga y se dedicación por los demás, la joven indicó que "ella luchaba por todas estas cosas y eso es lo que rescatamos en este momento que es espantoso. Esperemos que no sea una mas y que no haya mas Mica".Asimismo, Carla dijo que los amigos de Micaela celebran la decisión de los padres de hacer público el velatorio "porque Mica era pueblo" y pidió a la población "que acompañen no sólo en este día, sino que se sumen a la lucha y a construir lo que Micaela quería. Ella pelaba por los más humildes", resaltó.