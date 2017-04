La dura carta de Roberto Piazza tras el brutal crimen de Micaela

El crimen de Micaela García conmocionó a todos. Y no solamente por el brutal hecho sino además porque el principal sospechoso, Sebastián Wagner, tenía en su haber dos violaciones, estaba preso y le dieron libertad condicional a pesar de que los peritos habían desaconsejado esta medida.A raíz del caso de Micaela, Piazza escribió una carta abierta en la que denuncia que la mencionada ley no se estaría cumpliendo y le pide a la sociedad que coopere para que estas atrocidades no sigan ocurriendo.Criticó además que la Justicia "libera a psicópatas" y pidió: "Les ruego que esta carta corra por las venas de todos y sepan que la violación es el asesinato de las almas". Luego reclamó: "Exijo mano dura".