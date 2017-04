Decretaron estado de catástrofe en Comodoro Rivadavia

El gobierno del Chubut declaró zona de catástrofe a Comodoro Rivadavia y las demás localidades del departamento Escalante, que incluyen a Rada Tilly, la población costera de Bahía Bustamante y los campamentos petroleros con cabecera en Cerro Dragón, en el extremo sudeste de esta provincia.



Aunque el gobierno nacional desplegó más de 1.500 efectivos y numerosos móviles del Ejército para atender la emergencia y envió aviones Hércules con toneladas de insumos, el decreto 412 que firman el gobernador Mario Das Neves y el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, le solicita "el inmediato auxilio por intermedio de los ministerios, entes autárquicos y dependencias descentralizadas".



La medida concentra el pedido de asistencia en las "competencias específicas en las problemáticas de infraestructura, salud, acción social, además de la aplicación de los planes de mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas".



El coordinador regional del Ministerio del Interior, Ignacio Torres, pidió que "no se haga una utilización política" de la emergencia y, en contrapartida, exhortó al trabajo conjunto entre nación, provincia y municipios como "ocurrió en materia de salud, que gracias a la actividad coordinada y solidaria" logró evitar mayores problemas.



"No es cuestión de tirarle la pelota a Nación", dijo Torres y anunció que mañana arribarán a Comodoro Rivadavia funcionarios del área de Vivienda, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento.



El funcionario, que coordina en la zona el "Plan Patagonia", reconoció que "las prioridades" previstas para ese proyecto "fueron totalmente cambiadas por la coyuntura".



Torres prefirió no dar números sobre la cifra que demandará la reconstrucción de Comodoro Rivadavia porque "no hay una evaluación realizada y eso demandará varios días. Por ahora hay que abocarse a que la ciudad funcione medianamente y luego vendrá la etapa de diagnóstico y remediación" del desastre, con más de media ciudad cubierta de lodo, rutas y calles severamente dañadas y unas 2.000 viviendas destruidas.



La mayor actividad en Comodoro Rivadavia tuvo su eje hoy en los servicios públicos para rehabilitar el agua potable, la luz y las cloacas que colapsaron por el paso del agua.



"La ciudad está energizada en más del 80 por ciento y en los lugares donde falta la energía es porque se nos hace imposible llegar", dijo a Télam el presidente de la Cooperativa Popular Limitada, Gabriel Tcharian.