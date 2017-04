Más de la mitad del país alcanzado por las tormentas: Hay casi 20.000 afectados

Ya son casi 20.000 las personas afectadas por las lluvias que afcetan a más de la mitad del país. Las tormentas se trasladaron al este y noreste y complicaron al territorio bonaerense, donde hay localidades aisladas en General Villegas y suspensión de clases en Necochea.



La Secretaría de Protección Civil y Abordaje Territorial para Emergencias y Catástrofes detalló que las tormentas alcanzan a las provincias de Santa Cruz, Salta, Santiago del Estero, Chubut, Catamarca, La Pampa, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones y Buenos Aires.



En todas ellas, de acuerdo al informe, hay 19.678 afectados de los cuales 3.164 son evacuados y 16.514 autoevacuados, asistidos o aislados.



Las tormentas que hasta ayer habían afectado a provincias del sur, centro y norte del país, se trasladaron hacia el este y noreste, siendo la provincia de Buenos Aires el territorio más damnificado por el fenómeno climático.



Para aliviar la situación en General Villegas, ubicado en el noroeste bonaerense, el gobierno provincial decidió esta noche hacer cortes en las rutas nacionales 188 y 226, alcantarillado y obras complementarias para favorecer el escurrimiento del agua que hoy inunda el 60 por ciento de la superficie de ese partido y amenaza a diez poblaciones de esa comuna.



Es que Villegas permanece bajo agua en la mayor parte de su territorio desde hace 15 meses, a raíz del caudal que baja desde el sur de Córdoba y de La Pampa. La situación, lejos de mejorar, tiende a agravarse ya que el pronóstico indica fuertes lluvias en la zona para los próximos días.



Esta solución ya fue implementada en la provincia de La Pampa, cuando el gobierno de ese territorio también decidió cortar parte de la ruta 188, para aliviar la situación en la localidad de Bernardo Larroude, asediada por las aguas.



En Necochea, los fuertes vientos hicieron crecer los ríos y arroyos y las autoridades decidieron suspender las clases en todo el municipio para esta noche y mañana a la mañana en todos los niveles a raíz del fuerte temporal que afecta al municipio.



En tanto, en Mar del Plata, ya son 150 los evacuados por las inusuales lluvias que comenzaron ayer y se extenderán hasta mañana y que anegaron calles de varios barrios y los afectados son derivados al comedor Pucará, en el barrio San Jacinto; al Centro de Desarrollo Infantil del barrio Pueyrredón y a la Sociedad de Fomento Fortunato de la Plaza.



El intendente de la localidad bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro, afirmó hoy que "la situación es crítica" en su partido "por la llegada de agua de La Pampa y Córdoba, que pone al noroeste de la provincia de Buenos Aires en una circunstancia dramática".



Ubicada en el borde occidental de la Pampa húmeda, en la cuenca del río Salado, Pehuajó está en una zona de máximo hundimiento y el terreno no tiene pendiente, por lo que en épocas de lluvias o por crecientes de los ríos de la Pampa Alta (San Luis y Córdoba), principalmente el río Quinto, la cuenca del Salado desborda y perjudica a vastas zonas productivas agrícolas y ganaderas.



En 25 de mayo, las precipitaciones alcanzaron los 200 milímetros lo cual género que 50 personas entre evacuados y auto evacuados fueran asistidas, por lo que se entregaron colchones, agua y alimentos a unas 20 familias.



El Servicio Meteorológico Nacional reportó para hoy y mañana abundantes lluvias en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, mientras que en puntos específicos la precipitación puede ser más fuerte. con valores de entre 50 y 100 milímetros de agua caída en un corto período de tiempo.



Además, en el este y sudoeste bonaerense. incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, esta pronosticado fuertes vientos con ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros y las mayores intensidades se esperan en las zonas costeras y del Río de la Plata.



En Corrientes las precipitaciones alcanzaron localidades del centro norte de la provincia con registros que superaron los 150 milímetros en la mayoría de los casos y alcanzaron los 350 milímetros en las zonas más afectadas.



Así lo confirmó el jefe de Operaciones de Defensa Civil de la provincia, Orlando Bertoni, en declaraciones a Télam, a la vez que señaló que si bien el agua ingresó en muchas viviendas "no hay evacuados, pero porque la gente se niega a dejar sus casas para instalarse en un centro de evacuados".



En Misiones un hombre murió hoy al despistarse un Fiat Strada que circulaba por la ruta nacional 14 y fue arrastrada por las aguas del arroyo Quintana, en las cercanías de Posadas, en donde cayeron 54 milímetros en lo que va del mes con un acumulado de 204 milímetros, mientras que para abril el promedio de precipitaciones en Misiones es de 154 milímetros.



En Santiago del Estero, varias poblaciones rurales resultaron hoy anegadas por desbordes del río Dulce a consecuencia del apreciable caudal de agua derivado por el Dique Frontal de Termas de Río Hondo, informaron esta noche fuentes policiales y municipales.



Entre las zonas más afectadas por los desbordes del caudaloso río, figuran Tío Pozo, Tacana, La Dormida, Lilo Viejo, Loreto y Atamisqui, ubicadas a 70 kilómetros al sur de la capital provincial.



En Santa Fe, una persona murió, otra está desaparecida y otra fue rescatada al dar una vuelta de campana una lancha particular cerca del Puerto San Lorenzo y fue alcanzada por una tormenta cuando regresaba a ese puerto.



En el Chaco, hay 2876 personas afectadas en Resistencia y 1486 en El Sauzalito, en la zona de El Impenetrable, en donde las fuertes precipitaciones impiden a la población salir por sus propios medios y deben ser asistidas con vehículos Unimog.