Mondragón: Wagner "era reticente a incorporarse a actividades resocializantes"

El director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, inspector general José Luis Mondragón se refirió en contacto con Elonce TV al resonante caso de Micaela García y en especial, a la situación del ex convicto detenido por el crimen de la joven estudiante.El funcionario penitenciario describió la conducta de Sebastián Wagner y resaltó su actitud hacia una resocialización cuando se encontraba en el sistema carcelario provincial.Consultado acerca de la cantidad de personas en situación de encierro que llegaron a su condena por delitos sexuales, Mondragón revelóAl respecto, reconoció que "se trata de un número alto, pero que lamentablemente, está en los niveles que se manejan en el país".Además, Mondragón explicó que "es bajo el nivel de reincidencia en este tipo de delitos".Wagner estaba alojado en la Unidad 9, llamada "La granja" y destinada a reinserción laboral. Otro dato: un funcionario judicial reveló que en 2016, por el juzgado de Rossi pasaron casi 1000 trámites.La conmoción pública por el crimen construyó, de inmediato, un consenso crítico contra su determinación de liberar a Wagner que había sido condenado por dos violaciones.Sobre la negativa del juez Carlos Alfredo Rossi a tomar como sugerencia del equipo técnico de no dejar en libertad a Wagner y sobre la cantidad de este tipo de situaciones, Mondragón sostuvo aPor otra parte, el titular del Servicio Penitenciario remarcó que "los informes en este caso son consistentes, y los mismos, implican muchas horas de convivencia y de análisis con el convicto. No se trata de una cuestión sin fundamento", señaló.Los cuestionamientos se dirigen contra el juez Rossi con justa razón, pero no es el único responsable. En el propio fallo, el magistrado gualeguaychuense recomendaba a Sebastián Wagner presentarse una vez por mes,su obligación (de comparecer) en el Patronato de Liberados".La Dirección de Patronato de Liberados es la institución encargada de "cuidar" a los condenados que consiguieron la libertad, junto a los jueces de Ejecución de Penas.Precisamente, el Patronato de Liberados debe colaborar, a la par del juez de Ejecución de Penas, "observando al penado" en lo que respecta al lugar de residencia del liberado, el trabajo a que se dedica y la conducta que observa.Por otra parte, Mondragón reveló que