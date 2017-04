Un gran gesto: se raparon para hacerle "el aguante" a un amigo operado

Ignacio Nievas tiene 12 años y el miércoles pasado tuvo que ser operado por un fibroma osificante juvenil activo que tenía en la zona del ojo, para lo cual debieron pelarlo.El viernes le dieron el alta médica y Nacho volvió al calor de su hogar, en la provincia de Córdoba, aunque su ánimo no era el mejor debido al estrés y los cambios físicos que implica esta operación que le dejó una cicatriz en la cara y su cabeza rapada.El sábado en un lindo gesto de sus compañeros de curso, fueron a visitarlo a su casa y le dieron una gran sorpresa: los varones se habían pelado.Gastón Nievas, papá de Ignacio, destacó el gesto de sus compañeros del colegio Peña ya que considera la importancia que le dan los chicos a su imagen a los 12 años. "Cambió su forma de verse y de estar", explicó.Esta es la segunda operación que le realizaron a Nacho. La primera fue en noviembre del año pasado, pero al ser por laparoscopía, no se notaron los cambios externos."La intervención de ahora fue una cirugía tradicional que nos aseguraba la extracción del fibroma completo y por eso le quedaron las cicatrices".Los fibromas osificantes activos son tumores benignos pero que se comportan como malignos, es decir, cambian su tamaño y deben extraerse quirúrgicamente cada vez que aparezcan, según contó Gastón. Es por eso que Nacho debe realizarse estudios para chequear que no queden restos.Ahora Nacho estará en recuperación una semana donde deberá hacerse estudios y si todo sale bien, podrá volver al colegio la semana próxima. (La Voz)