"El juez es el último eslabón de una larga cadena de inoperantes e ignorantes"

La muerte de Micaela García generó indignación en la sociedad y abrió muchos interrogantes sobre el accionar de la justicia en casos donde personas condenadas por violación obtienen la libertad condicional. Sebastián Wagner es el único y principal acusado del crimen de la joven que fue hallada sin vida tras estar casi una semana desaparecida en la ciudad de Gualeguay. Estaba libre tras haber obtenido la libertad condicional, otorgada por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi. Fue juzgado y condenado por dos violaciones; mientras un tercer hecho quedó sin resolver ya que acusó a su hermano gemelo de ser el responsable.En palabras de la psicóloga Graciela Mántaras, Subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, Rossi "es el último eslabón de una larga cadena de inoperantes e ignorantes" y hay que "ponerse a trabajar".

No es un juez, es la justicia, son las leyes, son los funcionarios

En declaraciones al programade, remarcó que, y sin haber leído el informe técnico que se elevó al juez, imagino que los psicólogos y psiquiatras habrán dicho que no es una persona enferma, sino que es la manera en que está estructurada su personalidad".Consultada sobre si estas personas, que cometen violaciones, pueden reinsertarse en la sociedad, entendió que estos sujetos "tienen comportamientos antisociales y su estructura es perversa, es decir, que no tienen ningún tipo de empatía con el otro., un goce en el sometimiento, en el control y en el sufrimiento de la otra persona"."., afirmó Mántaras y agregó:En este sentido, opinó que "haber viajado, haber estado con los padres y haberte fotografiado con caras compungidas, y estar en el velatorio, es un tema que debería haber quedado para los allegados, para las personas que realmente conocían y querían a esta chica. Creo que los funcionarios tienen que estar acá, y tienen que estar trabajando en lo que tienen que trabajar".Finalmente, la psicóloga indicó que muchas veces la sociedad cae en el lugar común de responsabilizar a la justicia, pero "acá tenemos un caso claro,. Es el gobierno provincial con sus organismos que tienen que monitorear a los liberados, hay responsables por todos lados y es para ponerse a trabajar". Por Micaela y para que no haya más muertes como la suya.