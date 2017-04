El consumo de cerveza en caída libre: Lo atribuyen a cuatro causas

El consumo de cervezas industriales cayó a 41 litros per cápita, el peor nivel de los últimos 10 años. Desde el sector señalan que son cuatro las variables que incidieron en la caída:Después de varios años de crecimiento hasta alcanzar el récord de 45 litros per cápita anuales en 2011 y 2012, la tendencia cayó al nivel de 2007, según indica un informe de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Es un mercado que se dividen ABInBev (75%), CCU (22%) e Insenbeck (3%).Dentro del segmento de bebidas alcohólicas, las cervezas prevalecen con el 60% del total. El resto son vinos (25%), aperitivos y vermuts (12%) y espirituosas (whisky, gin y ron), con un 3%..Las cerveceras industriales creen, a pesar de todo, que el mercado argentino tiene mucho potencial. En consumo per cápita, la Argentina ocupa el 72° lugar del ranking global, que lideran Dinamarca (147 litros anuales), Alemania (111) y Austria (109). Incluso está muy por debajo de Brasil (67 litros), México (58) y de los 57 litros anuales que consume en promedio los latinoamericanos.Si bien las alternativas alcohólicas de las cervezas crecen, más del 60% de los consumidores la eligen "porque es una bebida para compartir con amigos", señala una encuesta elaborada por la consultora OhPanel!, difundida por Clarín.Y, además, más del 90% de los argentinos prefiere tomar cerveza acompañado. En la jerga, las reuniones son "ocasiones de consumo", que pueden producirse en bares, restoranes, salones de fiesta o pubs. Pero en el mercado estiman que