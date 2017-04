La vida después de Micaela: "Las mujeres vamos a luchar por nuestros derechos"

Sociedad La conmovedora ilustración en homenaje a Micaela García

Giuliana Goró, una de las amigas de Micaela García, encontrada muerta este fin de semana en Gualeguay, manifestó ante el programaque se emite por, su dolor y pesar por el crimen de la joven."Mica era una persona muy alegre, solidaria, que se preocupaba por los demás. Era responsable y súper independiente, los padres confiaban a ciegas en sus decisiones y en cómo se manejaba en la vida. Confiaban en que se manejara sola, viajaba sola a Buenos Aires, era muy segura e independiente", subrayó Giuliana."Ella era consciente de la sociedad en la que vivimos, y luchaba contra eso, contra la desigualdad social y por la igualdad de género. Peleaba por el #NiUnaMenos y lideraba las marchas, hasta es irónico que el haya pasado a ella", lamentó.Consultada sobre los dichos que circularon durante la búsqueda de Micaela, ésta apuntó: "Nunca sospeché de la hipótesis de que se habría suicidado; desde que vi la noticia me desesperé al saber que no aparecía. Sabiendo lo que está pasando hoy día, en que una no puede salir a la calle tranquila, me imaginé que algo le había pasado".

"El Estado fue el que mató a Micaela, no sólo Wagner"

La vida después del crimen de Micaela

"Es horrible lo que está pasando porque una tiene derecho a ponerse a un short animal print como tenía Mica. Él (por Wagner) salió a cazar y justo la encontró a ella porque salió antes del boliche porque tenía que viajar a las 9 a Concepción del Uruguay", advirtió Giuliana, al tiempo que aseguró: "Desde mi punto de vista, fue al azar".En la oportunidad, la joven rememoró el momento de cuando fue manoseada por un hombre cuando circulaba en bicicleta, en pleno centro y en horas de la mañana. "Lloré durante tres días porque fue horrible", reconoció, pero dijo que no radicó la denuncia para no sentirse "una estúpida"."Lo más feo fue que me culparon a mí porque usaba una calza y así también leí que Mica estaba provocativa por un short animal print", comparó.La paranaense aseguró que "todo mundo está tomando conciencia". "Voy a lucha por ella, porque estoy muy orgullosa por la mujer en la que se transformó. Las mujeres nos vamos a levantar y luchar por nuestros derechos porque no podemos vivir de esta forma", finalizó.