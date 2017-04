Habló el hermano de Wagner: Pidió que el asesino de Micaela "no salga más"

El brutal crimen de Micaela García revivió la discusión sobre la tarea de los jueces luego de que el acusado, Sebastián Wagner fuera liberado tras dos violaciones y un informe en contra.Tras esto, el hermano mellizo del asesino, habló y pidió prisión perpetua para el hermano."Me sorprendió que mi hermano estuviera libre porque creo que una persona así no está bien. Tendría que estar preso. La pena de muerte no se la deseo a nadie, pero que no salga más", sentenció Maximiliano Wagner en declaraciones radiales a"Mi hermano tendría que estar preso. La pena de muerte no se la deseo a nadie, pero que no salga más", sentenció.Sobre su hermano, Maximiliano opinó: "Para mí, mi hermano está loco... no tengo palabras. Ahora, creo que la culpa la tiene tanto él como el juez. Una persona así no puede estar libre", resaltó."Mi madre lo entregó. Ella tenía una casita y él apareció por la noche. Creo que la tenía amenazada. Él andaba armado", relató Maximiliano.Y agregó:"Una noche, ella escuchó que él estaba hablando y decidió llamar a escondidas a la Policía", dijo y agregó que "mi madre fue la que lo entregó, y andan diciendo que ella lo cubría".Además, habló de su vida y remarcó que está muy lejos de la vida que lleva su hermano. "Se dicen muchas cosas que no son verdad. Yo vivo en Concepción del Uruguay, y trabajo en una distribuidora. Acá, me conoce todo el mundo", dijo Maximiliano.Sebastián Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones cometidas antes del ataque a Micaela García. Sin embargo, pese a las alertas y las recomendaciones de permanencia de reclusión del sistema penitenciario de Entre Ríos, el juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi decidió otorgarle la libertad condicional en julio de 2016.Wagner tardó apenas nueve meses en volver a atacar y la víctima fue una joven de 21 años que tuvo la trágica desgracia de cruzárselo en su camino.Maximiliano Wagner relató un dato estremecedor respecto a uno de los ataques anteriores de su hermano. Reveló que, durante el testimonio de defensa, el propio Sebastián intentó acusarlo a él de haber cometido una de las violaciones."Una vez me acusó a mí de haber violado a una chica. Yo estaba trabajando y me llamaron porque me habían acusado. Yo no tuve ningún problema en hacerme un ADN, yo pedí que me lo hicieran y ahí, supe que éramos gemelos", dijo Maximiliano.Además, el hermano del acusado del asesinato de Micaela García dijo que no mantiene contacto con el condenado por violaciones. "La última vez que lo ví fue hace como dos, tres años. Sabía que estaba con libertad condicional, porque me contaron mi abuela y mi mamá. Yo con él, no me hablaba. El hacía su vida, y yo la mía", sentenció.