Cada vez son más los menores de 50 años con diagnóstico de Parkinson

Al conmemorarse el martes el Día Mundial del Parkinson, los especialistas destacaron que los avances científicos de los últimos años ayudan a comprender, tratar y acompañar mejor a quienes padecen esta enfermedad que solamente en nuestro país afecta a alrededor de 90 mil personas.

"En la Argentina el número de hombres y mujeres menores de 50 años con Mal de Parkinson se encuentra en aumento. Diferentes factores pueden explicar este incremento. Se debe a una mejoría en los exámenes clínicos, a un mayor conocimiento de los síntomas iniciales de la enfermedad y a la identificación de potenciales poblaciones en riesgo, todos factores que permiten un diagnóstico más precoz", sostuvo Emilia Gatto, Jefa del Departamento de Enfermedades de Parkinson y Trastornos del Movimiento de INEBA.

Gatto explicó que "estos avances van de la mano de una creciente investigación por identificar biomarcadores que permitan un diagnóstico temprano de la enfermedad".

La especialista comentó que "el conocimiento sobre la enfermedad de Parkinson ha crecido enormemente".



"Hoy se reconoce que además de los síntomas motores como rigidez, lentitud en los movimientos y/o temblor, las personas afectadas por la enfermedad pueden presentar manifestaciones denominadas no motoras. Estas pueden evidenciarse como alteraciones en el sueño, humor, olfato, cognición, el tracto digestivo y urinario, entre otras, y podrían presentarse incluso muchos años antes de la aparición de los síntomas motores, que aún continúan siendo los de mayor relevancia al momento del diagnóstico", agregó.

Como hay grandes avances en el diagnóstico de la enfermedad, también los hay en el tratamiento de los síntomas motores y no motores.

Por otra parte -y más recientemente- se encuentran en desarrollo ensayos clínicos basados en las causas y/o mecanismos intrínsecos de la enfermedad que intentarán demostrar su utilidad en modificar la progresión de la enfermedad o incluso ?siendo más ambiciosos- como agentes curativos.



En la actualidad se identifican más de 1974 estudios en desarrollo o finalizados recientemente vinculados con distintos aspectos de la enfermedad de Parkinson.

Año a año, el aporte de la ciencia permite comprender los mecanismos por los que se inician y desarrollan los procesos degenerativos en nuestro cerebro.

"El desafío es enorme en este último aspecto, ya que bajo la denominación de enfermedad de Parkinson se incluyen cuadros con gran diversidad de manifestaciones clínicas, causas genéticas, ambientales, etc. que hacen de cada individuo afectado deba ser abordado en forma individualizada", manifestó Gatto.



Otro punto importante es el de generar conciencia sobre la aplicación de terapias alternativas o naturales para controlar los síntomas.

"Además de presenciar los avances ya mencionados, en los últimos años asistimos a un desarrollo desmedido -y en muchos casos sin comprobación científica- para el empleo de terapias no convencionales, entre ellos el empleo de cannabinoides, siendo esta una indicación controvertida en la enfermedad de Parkinson y sin evidencias científicas que avalen su empleo en estos pacientes y desconociéndose, por otra parte, su efecto en el largo plazo", enfatizó la neuróloga.