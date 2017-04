La fiscal que investiga muertes en recital del Indio Solari dejaría la causa

Foto 1/2 Foto 2/2

A pocas horas de cumplirse un mes del trágico recital de Carlos "El Indio" Solari, que dejó dos muertos, decenas de heridos y daños en Olavarría, la fiscal a cargo de la investigación, Susana Alonso, está a un paso de dejar el caso. "Está colapsada y entiende que por la complejidad de la causa, ella no puede seguir", afirman a Clarín fuentes judiciales que conocen desde el inicio el lento trámite que tiene el proceso que se abrió a principios de marzo.



La causa tiene la carátula provisoria de "averiguaciones de causales de muerte" de Juan Francisco Bulacio (36) y Javier Fernando León (42). Están "bajo sospecha", pero aún no en calidad de "imputados", los organizadores del recital, los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, de la productora En Vivo. Sobre el cantante Carlos "El Indio" Solari, y el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, no pesa acusación alguna.



La fiscal Alonso la semana pasada explicitó en una reunión con autoridades judiciales del Departamento de Azul la decisión de abandonar la investigación, debido a su complejidad. Aduce que el avance del caso depende de pericias y trámites que trascienden las fronteras del partido de Olavarría. Incluso menciona, como argumento para desentenderse de la causa, que hasta hay una causa en el fuero federal por presunto lavado de dinero.



Hasta ahora la funcionaria no dio un paso formal: la elevación del expediente -las carpetas con todas las pruebas y averiguaciones realizadas hasta ahora- y el pedido de intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Especiales y Delitos Complejos. Sin embargo, se estima que entre el lunes y el martes lo haría.



Más allá de la multitud de testigos que se presentaron en la fiscalía de Alonso y también en otra dependencia del Ministerio Público en La Plata y del material probatorio acopiado, la fiscal Alonso no logró obtener durante un mes dos informes que son determinantes para la investigación: el dictamen médico legal de la causa de muerte de las dos víctimas, como así también el peritaje de las imágenes de un drone que daría el número aproximado de público en "La Colmena", el predio rural donde se realizó el último show del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.



Sin esos datos, la imputación contra los Peuscovich no puede avanzar -debido a que no hay un delito definido- como tampoco se puede establecer de manera jurídica la sobreventa y el exceso en la cantidad de público. Es que La Colmena estaba habilitada para 155 mil personas y, según las propias averiguaciones de la fiscalía, habrían entrado más de 400 mil.



Al cierre de esta edición lo que se esperaba era que Alonso eleve la causa y solicite su apartamiento ante el fiscal general Marcelo Sobrino, quien deberá definir si acepta o rechaza las razones de la funcionaria y, eventualmente, asignar un reemplazante.



En el Departamento Judicial de Azul se especulaba con que sea David Carballo, de la UFIE, el que asuma la causa, con la colaboración de Christian Urlezaga, que ya había sido asignado por Sobrino en el inicio de la investigación del recital de Carlos El Indio Solari.