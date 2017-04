Eterna juventud: Cumplieron 50 años y organizaron el segundo viaje de egresados

Compartieron su adolescencia recorriendo los pasillos de la escuela secundaria ENET N°1, hoy conocida como Escuela Técnica N°5, en el barrio de Temperley. Al terminar sus estudios en 1984 llegó uno de los momentos más esperados por todos ellos: el viaje de egresados a Bariloche. Sin embargo, en ese momento no sabían que la aventura no terminaría ahí. Pasaron los años, la amistad siguió firme y ahora, muchos años después, surgió la idea de volver a ser aquellos pibes que fueron, al menos por un rato. Así, viajaron a Chile para "revivir" aquel momento. "Nos conocemos desde que tenemos 12 años, es toda una vida. Hoy tenemos 50, familia y cada uno con lo suyo, pero nunca dejamos de vernos desde que terminamos el colegio", relata Mario Arraraz. El, junto a Hugo Gómez, Cristian De Alba, Fernando "Chino" Fernández, Fernando "Patón" Molina, Fernando Mora y Fernando "Pitoto" Condon, fueron los protagonistas de esta aventura.Sin embargo, en este viaje hubo un cambio del clásico destino que es Bariloche. Luego de terminar la secundaria Cristian De Alba se fue a vivir a Chile y cuando volvía a su barrio asistía a las reuniones que realizaban periódicamente sus compañeros. Es por eso que propuso que el viaje se realice al país vecino. "Para mí fue algo esperado por tanto tiempo porque en el '84 no pude ir a Bariloche por razones económicas. Hoy, revivir ese momento que no disfruté hace tanto tiempo, fue genial", cuenta emocionado Cristian. Como quería hacer el viaje completo desde el primer momento, decidió venir a Buenos Aires comenzar la travesía junto a sus compañeros.El micro fue reemplazado por dos autos con los cuales viajaron hasta el país vecino. Este grupo de amigos estuvieron en Curicó, Santiago y en la Reserva biológica Huilo Huilo, Chile. Pero antes de arribar allí, por una condición que había puesto Hugo Gómez, pararon un día en San Rafael, Mendoza. "Los presioné ?cuenta entre risas? para que vayamos a hacer rafting en el Río Atuel. Algunos no querían, pero finalmente todos lo hicimos y la verdad que fue uno de los días más lindos que pasamos", dice Hugo. Y su compañero, "Marito" Arraraz, agrega: "Fue fabuloso, en ese momento volvimos a ser chicos otra vez".Uno de ellos armó una bitácora contando todo lo que vivieron y ahora la comparte por Internet. "Empecé con una frase que dice 'la amistad es comportarse con el amigo como consigo mismo'. Llevé un cuaderno conmigo durante el viaje y fui anotando todo lo que pasamos. Cuando lo plasmé de forma definitiva, incluí fotos y hasta música que fuimos escuchando, siempre cosas de nuestra época, de los '80", relata Mario, el autor.Ellos siete fueron los representantes de un grupo más grande que se sigue juntando desde hace más de 30 años. "Desde que terminamos la secundaria nos vemos al menos dos o tres veces al año. Al principio era todos los viernes en la puerta del colegio en Temperley, con el tiempo empezamos a ir a cenar y ahora ya nos juntamos en nuestras casas y comemos asado", dice Hugo.Así es como la amistad sigue intacta después de tanto tiempo y ahora, emocionados luego de esta experiencia, el tema de conversación en cada uno de sus encuentros dejo de ser Bariloche, para pasar a ser el próximo viaje que comenzaron a programar.