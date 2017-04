Empezó a reaccionar la mujer que dio a luz mientras estaba en coma

Amelia Bannan, la mujer policía que tuvo un hijo mientras estaba en coma y conmueve a todo Misiones, empezó a reaccionar. Sus familiares aseguran que el jueves habló y "no paró de moverse". Había sido víctima de un accidente de tránsito el 1 de noviembre y en Navidad, internada e inconsciente, dio a luz. Ahora, en su provincia hablan de "milagro"."Revolucionó nuestros corazones", aseguró César Bannan, hermano de Amelia, que desde el accidente comparte su evolución con cientos de personas mediante su cuenta de Facebook. "Habló... Sus primeras palabras al preguntarle cosas fueron 'sí, no'", escribió el viernes a la madrugada. El día anterior a la tarde habían empezado a notar los cambios.La mujer está internada actualmente en la clínica Nauma, de Posadas, según informa el portal. Antes, había estado en la terapia intensiva del Hospital Escuela de Agudos de la misma ciudad. Allí, el 24 de diciembre casi a las 23, en plena Nochebuena, nació Santino con 1,890 kilo, de 34 semanas y en buen estado de salud.El 1 de noviembre Amelia iba con su pareja, Cristian Espíndola, también policía, y otras tres compañeras de la fuerza desde la ciudad misionera de San Pedro hasta Posadas para hacer un curso. Viajaban en un Chevrolet Onix que despistó en la ruta nacional 12 cuando circulaba a unos 35 kilómetros de la capital provincial."Un día antes del accidente, le dijo a sus compañeras que íbamos a viajar sólo para volcar. Tuvo un presentimiento", afirmó su pareja, Espíndola, que manejaba el coche, en declaraciones a. "Fueron pasando los días y las semanas, y ella fue mejorando. Nunca fue para atrás", aseguró.Amelia trabajaba en la Comisaría de la Mujer de San Pedro y al momento del choque estaba de cinco meses de embarazo. De los cinco pasajeros del Chevrolet, fue la única que resultó herida. Sufrió un traumatismo de cráneo que le ocasionó un coágulo en el cerebro.

"Una guerrera. Dos Milagros y agradecer a Dios y todos ustedes por la perseverancia en ésta. Gracias a todos por tanto", publicó ayer su hermano en Facebook. "Qué decir. Fue hace pocas horas; se arrancó la gastro (por la sonda gástrica); hasta recién no paró de moverse", explicó.Desde el nacimiento de Santino, su familia intentó que Amelia tuviera un contacto constante con el bebé. Por eso, lo acercaron a su cara y a su pecho. En varias ocasiones, lo registraron en video. Así, se puede ver cómo la mujer abraza al nene, a pesar de no poder hablar ni expresar si entiende o no que se trata de su hijo.