"Vuela alto, mi negra": La conmovedora carta de la mamá de Micaela García

"Gracias a la fe que me trasmitieron, estuve en pie", expresaron los padres de Micaela

Video: "Gracias a la fe que me trasmitieron, estuve en pie", expresaron los padres de Micaela

La madre de Micalea García, la joven de 21 años asesinada en Gualeguay, se despidió de su hija con un sentido mensaje de amor, resistencia y valores que difundió a través de la red social Facebook. "Vuela alto, mi negra", escribió.Apenas algunas horas después de la aparición del cuerpo de su hija, la familia se ocupó de dejar en claro su estado de agradecimiento para con el fiscal de la causa, Ignacio Telenta, y difundieron un mensaje de "no hacer Justicia por mano propia" contra Sebastián Wagner, el hombre que se habría autoincriminado."Agradezco y se que hice todo para hoy no sentirme arrepentida de haber dejado de hacer algo por vos. Vos me enseñaste a ser mamá. Te quiero mucho, te amo. ¡¡Hasta pronto mi negra!!", se despidió.