Padres de Micaela: "Gracias a la fe que me trasmitieron, estuve en pie"

"Agradezco a todas las personas que me han mandado mensajes. Gracias a ustedes he estado en pie. Me veían firme, como que no me pasaba nada, pero fue gracias a Ustedes, a la fe que me trasmitían, estuve en pie. Gracias Gualeguay, gracias a los amigos de Micaela, gracias, gracias y más gracias, por toda la fuerza que han puesto. He visto que la misma policía ha ocupado sus propios vehículos para buscarla a Micaela", aseguró la mamá de la joven aparecida muerta este sábado, a Gualeguay21."El dolor no tiene que impedir que uno agradezca el comportamiento de todas las personas que trabajaron en la búsqueda" indicó, por su parte, Néstor García, el papá de Micaela."Más allá de lo que uno sienta, se debe seguir el orden institucional, por lo que no se debe hacer justicia por mano propia. Vamos a vivir para tratar de lograr una sociedad más justa, como pretendía Micaela" confió, en un testimonio desgarrador, el padre."Ella era referente de un movimiento, con un compromiso marcado para buscar una sociedad distinta. Micaela era muy especial, pero yo sé lo que ella pretendía, por lo que vamos en búsqueda de sus sueños", puso relevancia su padre, en medio de una fuerte congoja."Era conmovedor ver como tanta gente, se comprometió en encontrar a Micaela, lo que nos emociona y nos llena de agradecimiento", contó.También dijo: "Tengo una tranquilidad rara, porque sé que Micaela nos va a seguir guiando. El dolor tiene que servir para cambiar la sociedad".