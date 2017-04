Buscan a dos hermanas de 13 y 15 años que desaparecieron hace cuatro días

Foto: Celeste Abigail (13) de remera celeste y su hermana Karen Yanina Abril (15).

Dos hermanas de 13 y 15 años son buscadas luego de haberse ido de su casa de Godoy Cruz y no contactarse con sus familiares desde el lunes pasado.

Se trata de Celeste Abigail Pirez, de 13 años, de tez blanca con pecas, ojos marrones claros, delgada, 1,60 metros de altura, pelo largo castaño y que generalmente lo usa atado. En la foto sale con una remera celeste.



Su hermana, Karen Yanina Abril Pirez, de 15 años, es de tez trigueña, pelo largo negro, ojos marrones, delgada y de 1,60 metros de altura.

Las dos chicas salieron de su casa del barrio Aconcagua, de Godoy Cruz, el lunes pasado cerca de las 13 y no regresaron.



Sus padres no lograron comunicarse con ellas por lo que hicieron la denuncia en la Oficina Fiscal Nº 4, de Godoy Cruz.

Quien tenga datos para encontrarlas puede comunicarse con el 911, con la comisaría más cercana o con la Oficina Fiscal al 4495452.