Brindan recomendaciones en caso de desaparición de personas

La primera recomendación es que las autoridades "deben presumir que la persona desparecida está privada de su libertad y se encuentra con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre lo que ha sucedido", ya que la desaparición de mujeres también puede convivir ampliamente con hipótesis de trata de personas, delitos sexuales y feminicidios, por lo que es necesario obrar con suma urgencia y diligencia en cuanto a la investigación.



A los familiares de la persona desaparecida se les recomienda "realizar la denuncia (no exposición) en forma inmediata, se debe exigir la inmediatez de la toma de la misma y no esperar que transcurran 12, 24 o 48 horas, así lo determina la Procuraduría. No se debe esperar ni un minuto. Para comenzar a trabajar en la búsqueda. Ya que si la persona buscada está siendo víctima de algún delito, sin dudas que las primeras horas serán de suma importancia".



Además, se aconseja presentar la denuncia ante Fiscalía provincial de turno o en la comisaría más cercana. En caso que la desaparición esté vinculada a un presunto delito de trata de personas deberá realizarse en Fiscalía Federal, ubicada en calle 25 de Mayo (entre Belgrano y 9 de Julio). Por otra parte se recordó que la línea de denuncia telefónica gratuita es el 145, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que funciona las 24 horas.

También, se indica que la denuncia sea acompañada con una fotografía de la persona buscada (cuanto más reciente y clara la imagen mejor), en la que se vea claramente el rostro, además de aportar datos sobre tatuajes, cicatrices y señas particulares, datos de la persona buscada: nombre y apellido completo, edad, nacionalidad, DNI, características físicas (altura, contextura robusta o delgada, cicatrices, tatuajes).



Asimismo, se deberá precisar cuándo y dónde se encontraba exactamente la persona la última vez que fue vista, con quién o quiénes, una descripción de las prendas que vestía en esa oportunidad, talles aproximados y estado de conservación de las prendas con rótulos o leyendas. Cuándo y a través de qué medio fue la última vez que se tomó contacto con la persona buscada. Si llevó alguna pertenencia, llaves de su domicilio.