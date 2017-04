Educación pública: La secundaria concentra los problemas más graves

El plan Maestro

Oferta interesante

En comparación con la escuela primaria, en la secundaria se registran los mayores problemas educativos, de acuerdo a los resultados que muestra el operativo de evaluación Aprender.En el Nivel Medio, los chicos repiten más, también faltan más; sus docentes tienen mayores niveles de ausentismo, son más los que egresan con saberes básicos o por debajo del conocimiento elemental, son los que más reflejan la brecha entre los diferentes sectores socioeconómicos o entre la escuela privada y la pública o entre la escuela urbana y la rural.Y estos chicos son los que se caen primero del sistema, los que primero dejan de ir al colegio porque tienen que trabajar o cuidar hermanos, en el mejor de los casos, ya que muchos no harán por largo tiempo nada e integrarán las filas de los tristemente célebres Ni-Ni. Son los que reflejarán el fracaso del ingreso y la permanencia en la universidad, aun con los cursos de nivelación y la articulación entre ambos niveles educativos, publicóLa secundaria es la fiebre de todo el sistema educativo, el síntoma, el cuadro agudo de la enfermedad. En la secundaria, sólo el 5% de los alumnos salen con conocimientos avanzados, el resto de los que aprueban "zafan" ?como dicen los chicos?, mientras que un grupo importante no sabe ni lo básico.En este contexto, el Gobierno está a punto de presentar en el Congreso de la Nación el plan Maestro para convertirlo en ley, en el que con un esquema de 108 medidas, buscará darle una integralidad a la formación de un niño, desde sus tres años hasta que egrese de la universidad.En ese mismo plan, están pensando los cambios para la escuela secundaria, para intentar revertir todos los problemas que hoy tiene este nivel educativo, vital en el desarrollo de una persona. La idea es que los profesores estén más involucrados con sus alumnos y que estos tengan otras alternativas para cursar, donde cada uno sea más autónomo, que cada uno pueda elegir el proyecto educativo que integrará.Así lo adelantó la secretaria de Evaluación Educativa, Elena Duro, de paso por Mendoza. Según la funcionaria nacional, que vino a un encuentro con supervisores para analizar mejor los datos mendocinos, indicó: "Hay que repensar la escuela secundaria y se está trabajando con las provincias en esto, incluso hay provincias, como Córdoba y Río Negro, que ya tienen planes muy avanzados en esto".Sin mayores precisiones, Duro detalló que la intención es armar una oferta educativa más pertinente e interesante, en la que se logre una autonomía progresiva del adolescente. Para esto, se debería alcanzar "una escuela que brinde nuevas oportunidades de aprendizaje, para que los profesores estén más en la escuela, donde los alumnos tengan más oportunidades de recuperar contenidos, de trabajar por proyectos, de acceder a miradas interdisciplinarias, de permitir que los chicos no terminen repitiendo, antesala del abandono, por tener tres materias previas por tercer año consecutivo y no las vaya a utilizar nunca más en su vida futura. Tenemos que pensar cómo generar aprendizaje, sin apelar a estrategias que no sirvan", dijo.Según la Dirección General de Escuelas existe menos distancia entre escuelas urbanas y rurales, pero no mostró los datos.Los que sí están disponibles indican que en todas las materias evaluadas, es decir, Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Naturales, los chicos de escuelas urbanas, con nivel avanzado de conocimiento, duplican a los chicos de escuelas rurales.En la escuela primaria, a los alumnos de escuelas urbanas, les va mejor, pero la distancia entre unos y otros no llega a tres puntos en Lengua y a cinco, en Matemática, siendo la brecha mucho menor.La repitencia es mayor en la escuela estatal que en la privada, según datos oficiales.Repetir el año no siempre significa que el estudiante aprenderá y afecta más a los jóvenes de sectores más pobres.