UTA se suma al paro de la CGT: no habrá transporte este 6 de abril

"Es una situación muy difícil la que estamos atravesando. Se ha desfasado mucho el salario, las cosas aumentan. Pretendemos que todo cambie, lamentablemente no tenemos otra forma de manifestarnos. Sobre todo, en este caso donde la Confederación General del Trabajo (CGT) convoca a una medida de acción sindical de paro nacional; no queremos ser ajenos a esto porque estamos en desacuerdo con la situación del país", explicó a Elonce TV, Juan Carlos Dittler, secretario General en la seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).



Consultado respecto de la repercusión en los servicios de media y larga distancia, Dittler, aseguró: "A partir de las 0 y hasta mañana a las 24, no habrá colectivos. Luego se empezará a normalizar el servicio, y posterior al paro, al día siguiente, las líneas urbanas comenzarán a circular en los horarios habituales". Elonce.com.