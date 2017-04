Tras 35 años, un excombatiente de Malvinas recuperó su placa identificatoria

Se trata de un coronel argentino que luchó en la Guerra deMalvinas y recuperó su placa perdida en combate, que estaba enpoder de un oficial inglés que lo creía muerto y buscaba sufamilia desde hacía 25 años para entregársela, informó elMinisterio de Defensa.La placa volvió a manos de su dueño gracias a que un oficialde la Armada Argentina que integró al año pasado la comisión decascos azules que participó de la misión de paz de la ONU enChipre conoció al militar inglés que en 1991 halló laidentificación del combatiente argentino durante un reconocimientode terreno en las islas.La historia comenzó a hilarse el año pasado, cuando elcapitán de fragata de la Armada Argentina Leonardo Maugerecumplía sus funciones en el área de comunicaciones delcontingente argentino de cascos azules enviados por elMinisterio de Defensa a participar de la misión de paz enChipre.Allí, Maugere conoció al oficial mayor inglés Jim Greaves,quien le contó que en 1991, cuando fue destinado para realizarun reconocimiento de terreno en las Islas Malvinas, encontró laplaca de identificación de un militar llamado Enrique Magnahi ,a quien creyó muerto, y que conservó con la idea de algún díapoder encontrar sus familiares.El militar argentino dueño de la placa era un tenienteprimero y piloto del helicóptero Puma que fue derribado durantela guerra por un Harrier inglés cuando volaba a baja altura ypretendió realizar una maniobra de aterrizaje, lo que derivó enel incendio de la cabina en momentos en que se encontraba auna milla de la costa de las Islas Malvinas.Magnaghi sobrevivió a esa situación: "No me morí por losdisparos ni por los golpes, pero pude morir quemado. Fuefuerte todo lo que pasó como para pensar en la placa deidentificación", relató el veterano de guerra y actual coronel.Meses atrás, el militar argentino recibió una llamada desdeChipre del capitán Maugere, quien directamente le preguntó elnúmero de matrícula con el objeto de comprobar si la placa desu par inglés coincidía con la suya."Fue un momento fuerte, igual que cuando recibí una foto dela placa de identificación" , recordó Magnaghi.El veterano de Guerra lo primero que quiso saber fue por quémotivo el militar inglés conservó su placa de identificacióndurante 25 años."La tuve por todos los lugares que recorrí esperandoencontrarlo, no a usted sino a algún familiar suyo porque creíque usted estaba muerto", le respondió Greaves.A 35 años de la guerra, y luego de recobrar su placa, elcapitán Maugere considera a Graves un amigo: "Es muy buenapersona y él asegura que soy el primer amigo argentino quetiene", dijo.