Concepción del Uruguay: Multitudinaria marcha pidió por la aparición de Micaela

Portando banderas y carteles con el rostro de la joven desaparecida el sábado a la madrugada cuando salía de bailar de un boliche de la ciudad de Gualeguay, donde estudiaba el profesorado de Educación Física, en Concepción del Uruguay marcharon para pedir celeridad.



La convocatoria realizada a través de los medios de comunicación de la ciudad, redes sociales, mensajes de textos surtió efecto: miles de uruguayenses salieron a las calles a viva voz exclamando la aparición con vida de la joven, y acompañando con las palmas.



"¡Vecino, vecina, no sea indiferente, a Micaela se la llevaron en la cara de la gente!" era el estribillo que se repitió en el trayecto de la movilización que salió por calle Galarza hasta Congreso de Tucumán para volver por la 9 de Julio; la cabeza de la marcha sólo se detuvo poco más de un minutos sobre el edificio de los Tribunales de la Justicia de Entre Ríos, donde reclamaron mayor celeridad en el accionar de la Justicia.



La pirámide de la plaza Francisco Ramírez fue el lugar elegido para realizar un improvisado acto, que transcurrió con total respeto, donde compañeras de militancia de Micaela en la agrupación "JPEvita" leyeron emocionadas y con la voz entrecortada un texto donde reclamaron y pidieron que la Justicia y la Policía de Entre Ríos actúen con celeridad. Unos cuantos de los presentes mostraban lágrimas y rostros compungidos por lo que se estaba viviendo.



Uno de los textos leídos dijo lo siguiente:



"Necesitamos un Estado presente"



"No vamos a dejar de buscar! Vamos a salir a gritar que queremos que Mica aparezca con vida! Queremos con urgencia que aparezca Mica, queremos poder ser libres de salir solas a trabajar, a divertirnos, a caminar. No podemos seguir sufriendo la angustia que hoy sufrimos por Mica, y mañana será por otra y pasado por otra?



Necesitamos un Estado presente, leyes claras y que se cumplan. Esto es lo que pedimos cuando hacemos marchas, por esto es que gritamos. No lo entendieron.



Solo te pedimos que hoy repliques esta imagen las veces que sea necesario, te pedimos que dejes lo que estabas publicando y pongas esta foto para que podamos encontrar a Micaela con la mayor celeridad posible. No seamos indiferentes. Con las mismas convicciones que Mica vamos a salir a pelearla hasta que la encontremos y encontremos a los culpables". (Miércoles Digital)