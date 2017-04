Sin rastros del puma, reabrieron más senderos en las Cataratas del Iguazú

Después de casi tres semanas sin indicios de la presencia del puma en la zona de Cataratas, Parques Nacionales decidió reabrir el acceso al Circuito Inferior e Isla San Martín. El felino, que a principios del mes pasado se había mostrado en clara actitud de ataque, fue visto por última vez el 17 de marzo.



El intendente del Parque, Sergio Valdecantos, sostuvo que "hemos reforzado la presencia de los guardaparques en los distintos senderos y también la empresa Iguazú Argentina sumó a sus empleados con equipos de radio para reportar rápidamente si el animal vuelve a aparecer".



Valdecantos indicó que "desde el 17 de marzo no tenemos ningún indicio de la presencia del puma en el Área Cataratas". En ese sentido, dijo que mantienen instaladas doce cámaras trampa, seis trampas tipo lazo y otras cinco jaulas en lugares donde el felino solía transitar.



"Por ahora decidimos mantener cerrado los senderos Macuco y Verde; y tampoco se realizarán los paseos de luna llena, pero el resto de los paseos están habilitados", afirmó el funcionario.



Los especialistas admitieron que el puma puede regresar en cualquier momento a la zona y por eso también recomiendan a los turistas que ingresan al Parque que no permitan a sus hijos alejarse del grupo familiar.



Valdecantos confirmó que el puma que vieron turistas y empleados del Parque es uno sólo. "Está perfectamente identificado a partir de los avistajes y las imágenes de las cámaras. Creemos que su presencia en la zona es más que nada por una cuestión territorial y no de alimentos como algunos especulan", señaló Valdecantos.



El puma merodea la zona de uso público de Cataratas desde julio del año pasado. Fueron varios los turistas que lo vieron en distintos senderos, pero la actitud agresiva que asumió el animal el pasado 5 de marzo llevó a Parques Nacionales a implementar un operativo de captura con perros especialmente entrenados en el rastreo de grandes felinos.



Un turista contó que vio al puma agazapado y con intenciones de avalanzarse sobre su pequeño hijo, que se había retrasado en el sendero. El hombre se interpuso entre el chico y el animal, que en ningún momento se mostró temeroso por la presencia humana.



Parques Nacionales decidió suspender las visitas por dos días para capturar al animal, pero los rastrillajes no dieron el resultado esperado porque el animal se alejó de la zona, a la que regresó diez días después.



Ahora, sin indicios de su presencia (pelos, heces, registros fotográficos, avistajes) los turistas pudieron volver al circuito inferior para tener a las Cataratas al alcance de la mano.