La historia del bebé que nació con "piel de cristal" y conmueve a los mendocinos

Francisco Fernando Olguín nació en Mendoza hace 25 días con una enfermedad en la piel llamada epidermolisis ampollar, conocida como un tipo de "piel de cristal".



Su historia ha conmovido a los mendocinos que responden a la ayuda solicitada por sus padres Paula y Analía a través de las redes sociales. Hasta abrieron una cuenta bancaria para recibir colaboración económica.



Francisco nació de milagro por cesárea, ya que si hubiera sido de manera natural tal vez ya no estaría en este mundo: en el canal de parto hubiera quedado su piel. El pequeño, oriundo de Luján de Cuyo, padece una enfermedad poco frecuente, denominada Epidermólisis Ampollosa (EB), más conocida como "piel de cristal" o "piel de mariposa" y lucha por mantenerse a salvo junto a sus papás, que necesitan la ayuda de todos.



"Somos de Luján. Nosotros tenemos una despensa y con ello vivimos. No tenemos obra social y esto de Fran nos tomó por sorpresa. Para curarlo a Fran gastamos muchas vendas, gasas, solución fisiológica, guantes, la crema mupirocina que es la única que puedo ponerle más vaselina sólida", contó su mamá, aunque en las últimas horas estas necesidades fueron cubiertas gracias al rápido accionar solidario de los mendocinos.

"Estuvo internado en terapia en el Notti 15 días. Me dieron de alta el lunes y es una enfermedad en la que tiene que estar aislado", agregó Analía que explicó que su bebé "está expuesto a todo tipo de infecciones".



"Para los que me pidieron una cuenta la tenemos en el banco Santander Río", sostuvo.



Para colaboraron con ellos entonces pueden hacerlo en la cuenta del mencionado banco (CBU 0720361788000035744690 a nombre de Paulo Olguín).



¿Qué es la epidermolisis ampollar?



La epidermólisis ampollar, ampollosa o ampular es un conjunto de enfermedades o trastornos de la piel transmitidas genéticamente que se clasifica dentro del grupo de trastornos conocidos como genodermatosis, detalla Wikipedia.



Se manifiestan por la aparición de ampollas, úlceras y heridas en la piel, en especial en las áreas mucosas al más mínimo roce o golpe.



También suelen aparecer heridas internas, provocando un cierre en el esófago lo que provoca pérdida de peso al no poder digerir alimentos, pero el problema de esófago, estómago y heridas internas solamente suele ser en la epidermolisis ampollar distrófica recesiva.



Suele manifestarse al nacer o en los primeros meses de vida y existen, se hereda según un patrón autosómico dominante o autosómico recesivo.



La piel de los afectados con epidermólisis ampollar se caracteriza por ser frágil, débil, extremadamente sensible y extremadamente vulnerable, tan delicada como el cristal, ya que al menor contacto físico se les desprende la piel, causándoles heridas y/o ampollas que tienen el aspecto de una gran quemadura; por este motivo, la enfermedad también se conoce con los nombres de piel de cristal o piel de mariposa.



La Capital.