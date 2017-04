Un buque carguero quedó varado en el río Paraná

Un buque carguero con destino a Bahía Blanca quedó varado este lunes por la noche en el río Paraná, en frente a la ciudad de Rosario. Un inconveniente con el sistema de propulsión y no pudo avanzar más allá del kilómetro 418. Con asistencia, lograron ubicarlo de forma tal que no afecte la navegabilidad de otras embarcaciones.



El prefecto Paulo Baldini explicó que la nave quedó varada en el río Paraná este lunes alrededor de las 22.30, después de haber cargado harina de soja y de maíz en la unidad 6, cuando se aprestaban a partir al puerto de Bahía Blanca para terminar la carga y poner rumbo al exterior.



Un problema primero en el sistema de gobierno y después en el de propulsión, continuó el prefecto, impidió que la nave continuara el viaje.



"Gracias al profesionalismo del práctica del puerto, pudieron ubicar al buque", señaló Baldini quien añadió que inspectores controlan las tareas de reparación. En caso de que no puedan arreglar lo averiado, anticipó, deberán trazar un plan con remolques para mover la nave. (Rosario 3)