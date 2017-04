Desastre en Comodoro Rivadavia: No habrá clases durante toda la semana

El ministerio de Educación de Chubut y los equipos de supervisores escolares de los tres niveles que conforman la Región VI, se resolvió que no habrá clases durante la semana. Las escuelas seguirán prestando atención solidaria hasta nuevo aviso."Las escuelas que cuenten con buenas condiciones edilicias estarán abiertas en la semana del 3 al 7, con presencia de personal directivo, operativo y docente que puedan acceder al edificio, en el horario de 9 a 16", indica el comunicado oficial.Por ello, "las actividades escolares se retomarán priorizando la realidad de cada contexto institucional. En estos momentos, necesarias para reestablecer el normal funcionamiento", agrega el texto.En tanto, las instituciones que no cuenten con personas evacuadas no retomarán actividades hasta nuevo aviso como son los casos de las 171, 209, 169, 707, 732 y 722.Por otro lado, la delegación local de Obras Públicas está relevando y resolviendo las dificultades originadas en los establecimientos, comunicando a las autoridades el apto o no para uso de las instalaciones, publicóEn tanto, desde el rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) se informó a la comunidad universitaria que hoy las actividades administrativas dependiente de rectorado y de todas las unidades académicas se reanudan en forma normal, con la presencia de quienes están en condiciones de asistir.Mientras, las actividades académicas en todas las facultades están suspendidas en principio hasta este martes.