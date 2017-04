Juntan firmas en Crespo para que terrenos del Ejército pasen al patrimonio local

Sociedad Desmienten el supuesto proyecto para construir una cárcel en Crespo

Hasta el 24 de abril, los vecinos de Crespo podrán adherir al pedido que se elevará a Nación, pretendiendo ratificar el interés comunitario por darle fines educativos, deportivos, recreativos y culturales a las 28 hectáreas.El intendente de Crespo, Arq. Darío Schneider, comunicó oficialmente, que este lunes 3 de abril, firmó un Decreto mediante el cual habilitó la creación de un registro de firmas, tendiente a respaldar un pedido de mayor celeridad en la concreción del traspaso administrativo del predio del Ejército Argentino a la Municipalidad de Crespo.A modo de fundamento de la colecta de firmas, agregó: "Proyectos de ley y ordenanzas avalan un proyecto que es de la ciudad, para llevar allí adelante un montón de actividades que hacen falta y que hoy no las tenemos. Asistimos con sorpresa a esta situación que se generó a partir de una inspección del Servicio Penitenciario, con la feliz idea de instalar una cárcel en este espacio. Rápidamente hemos salido a decir que no podemos permitir que esto ocurra en nuestra ciudad; que ese espacio, la Municipalidad y todo el pueblo de Crespo, pretende que sea utilizado con otros fines. Lo hemos dejado claramente expresado en el comunicado de la semana pasada. Pero para reforzar esto, hoy hemos firmado un Decreto para poder sumar a toda la ciudadanía en este pedido y decir así, que no es sólo la idea de una gestión municipal ni de un grupo de personas, sino de toda una comunidad, que espera que esto se resuelva y pase a manos del municipio".Las planillas para esta expresión de voluntades estarán disponible en los distintos espacios municipales y se pondrán también a disposición de las instituciones, para facilitar el acceso a los vecinos. En tal sentido, Schneider afirmó: "Vamos a pedir a todos los crespenses que se sumen con su firma y su aval al pedido de traspaso. Si trabajamos todos juntos, como lo hemos venido haciendo, vamos a lograr lo que estamos pidiendo".