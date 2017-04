Mendoza: La monja buscada en Entre Ríos dio clases hasta hace dos semanas

Saber dónde está

Estuvo en Buenos Aires

El Vaticano investiga el caso

Entrevista con los acusados

Secreto de sumario

La monja Kosaka Kumiko continúa prófuga, quizás en Entre Ríos, acusada de maltratar, golpear y participar en los posibles abusos sexuales a niños sordomudos en el instituto Antonio Próvolo. Ahora, se conoció que la monja dio clases de catequesis a niños de escuela primaria, hasta hace dos semanas.Se realizó una nueva presentación ante la fiscalía que lleva adelante el caso. Se trata de una solicitud para que se oficie a la Iglesia a decir dónde se encuentra la monja acusada de maltratar, golpear y participar en los posibles abusos, publicó. Tal como descubrieron los abogados de las víctimas, la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), posee una guía en la que informa dónde se encuentra cada miembro de la Iglesia y qué funciones cumple.Esta guía institucional, que se puede descargar en PDF a través de internet, es de público acceso e incluye, la distribución de las religiosas y monjas de distintas órdenes en todo el país."La guía sirve para confirmar los movimientos de Corbacho y de Corradi hacia al Argentina y dentro del país, y como prueba de que no podían desconocerse estos traslados, como se dijo en un principio. Además, sirve para saber cómo dar con la prófuga", dijo Salinas.Desde el Arzobispado de Mendoza, que al parecer quedó fuera del proceso de investigación interna, ya que ese lugar fue ocupado por el de Córdoba, consultados sobre la llegada de la comitiva externa no dieron ninguna respuesta.Después de haber librado la captura internacional para la monja Kosaka Kumiko se conoció que la religiosa, que pertenece a la cofradía de Nuestra Señora del Huerto, estuvo dando clases en dos colegios hasta hace una semana. En las escuelas Jesús María y Santa Ethnea se encargó de brindar clases de Catequesis.La acusada de encubrir y ser partícipe primaria en los abusos cometidos en el Próvolo, habría llegado al instituto de Luján aproximadamente en 2007 y se habría ido de allí en 2012 o 2013, según cuentan los mismos padres de ex alumnos. En ese tiempo, era también quien se encargaba de darles la mediatarde a los alumnos.Mientras la monja Kosaka Kumiko continúa prófuga, quizás en Entre Ríos, una comisión investigadora, compuesta por dos sacerdotes que dependen del Arzobispado de Córdoba, fue designada por el Vaticano para seguir de cerca el escándalo por los abusos sexuales a niños sordomudos en el instituto Antonio Próvolo, en Luján de Cuyo.La delegación estuvo el viernes en Mendoza en reunión con el procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, y el fiscal que lleva el caso, Gustavo Stroppiana.Durante el breve encuentro, los curas enviados por Dante Simón, vicario judicial de Córdoba, hicieron varias solicitudes, publicóUna de ellas fue que se los autorizara ingresar en las instalaciones del Próvolo para tomar fotografías y reunir información con el fin de comenzar a armar el expediente que la Santa Sede les encomendó. Se trata de un proceso que corresponde a lo establecido por el derecho canónico y que una vez terminado, es usado puertas adentro de la institución religiosa, para sus propios fines.Sin embargo, no se le dio lugar a este pedido, ya que como explicaron desde el Poder Judicial al haberse producido allanamientos recientes, el lugar tiene prohibida la entrada y se encuentra bajo consigna policial con órdenes de nuevas medidas.Los sacerdotes investigadores, uno de 40 años y otro de 60, también requirieron contactarse con dos de los hasta ahora cinco imputados: los religiosos Horacio Corbacho (56) y Nicola Corradi (82). Según los abogados de las víctimas, el servicio penitenciario autorizó la entrevista con los acusados que ofrecieron detalles de su situación procesal a la Iglesia.Finalmente, la comisión planteó la necesidad de acceder a la causa y tomar una copia del expediente, pero esta última demanda fue en principio negada por la Justicia, que los instó a realizar el pedido mediante un abogado para que fundamente los motivos por los cuales quieren acceder a esa información, que se encuentra bajo secreto de sumario. Ya quedó confirmada, además, una nueva visita para la próxima semana.Sergio Salinas, secretario de Litigio Estratégico, detalló que a raíz de la visita se contactó con la mayoría de los damnificados y preguntó si habían recibido alguna entrevista o consulta de parte de la delegación cordobesa, pero la respuesta que recibió fue negativa.