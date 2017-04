En Chajarí intensificaron la lucha contra el HLB

El Ingeniero Juan Verliac, coordinador de la mesa interistitucional que se formó para prevenir el HLB, habló sobre el control que se realiza para impedir que ingrese a la zona norte de Entre Ríos.



Aclaró que "son varios factores los que uno tiene que abordar y desde ahí poder reforzar. El HLB no tiene cura, entonces la consigna es la prevención, pero en líneas generales, la forma de trabajo se acordó a nivel mundial. En Entre Ríos, tenemos que trabajar con tres puntos, trabajar con plantas sanas desde el inicio, con certificación; hacer detección temprana, para lo que hay que estar preparado con monitoreo intensivo, ante la mínima sintomatología, estar encima y poder verlo y, el tercer punto es conocer cómo es la dinámica de la población del vector, de la chicharrita, qué hace, cómo se reproduce, cuál es el ciclo biológico dentro de las condiciones que tiene en la provincia".



De la situación que se vive por estos días en Misiones comentó que se había iniciado con cinco casos en el norte de la provincia, "y ahora son más de 200 casos, y en estos casos, cuando se encuentra plantas, se aplica el cuarto punto, al que afortunadamente no se hace en Chajarí, que es la erradicación de la planta".



Según lo que comentó el profesional, en esa provincia, el ingreso fue por múltiples factores, "ingresaron plantas de Brasil y Paraguay, y plantas infectadas por el vector, siendo que Misiones no tenía vector, pero es lo que suele pasar en otras partes del mundo".



Control en rutas



Teniendo en cuenta de que es fundamental la prevención, el ingeniero remarcó que se trabaja en rutas, "estamos exigiendo control en el norte, en el ingreso a la provincia".



En este sentido señaló que algunas instituciones "que tuvieron la posibilidad de pasar por el control de Yapeyú, en Corrientes, y manifestaron la flexibilidad que hay, porque se puede pasar con material vegetal sin que nadie lo fiscalice, y es algo muy malo para nuestra lucha, por eso nosotros fortalecemos los controles en San Jaime y en Cerrito".



Sobre la prohibición de traer plantas del norte, el profesional aclaró que "el vector se puede posar en cualquier lugar, el problema está en que cualquier material le sirve de medio de transporte, por eso hay que reducir ese riego".



Actuar rápidamente



En cuanto al punto que establece que se trabaje con "rápida detección", Verliac aclaró que "desde la comisión interinstitucional se consolidó un grupo de profesionales que vendrán a fortalecer los controles que ya viene haciendo SeNaSA y capturando diaforina, para establecer en qué situación estamos, la intención es contar con más de 20 monitoreadores que conozcan y trabajen en este tema, para que puedan acompañar al productor, capacitándolo para que él mismo pueda estar atento al estado de sus plantas". (RadioChajarí)