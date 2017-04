Temporal en Catamarca: el río arrasó con una casa

Hace seis días comenzó a llover en Catamarca y, salvo breves interrupciones, no paró. El temporal y la crecida de los ríos, que permanecen gran parte del año secos o con muy poca agua, provocaron la inmediata evacuación de algunos pueblos por precaución y el colapso de un importante puente, el del camino que conduce al aeropuerto, que puso el tema en agenda en los medios locales porque desde entonces los vuelos a esa provincia están cancelados.Pero a casi una semana de una lluvia que no cesa, el drama fue mucho más allá de algunos caminos cortados: la crecida del río Santa Cruz fue arrasadora y en la Villa El Portezuelo, a pocos kilómetros de la capital, se llevó casas enteras.Así lo registraron los habitantes de la zona que debió ser evacuada. Una de las casas quedó literalmente flotando y navegando a la deriva por el cauce del río, y otra, la del folklorista Ramón Saad, conocido como el Chango Santiagueño, se derrumbó luego de que el río erosionara toda la base.Mientras la lluvia no da tregua, las familias que debieron ser evacuadas de El Portezuelo viven momentos dramáticos: sólo les proporcionaron carpas para resguardarse y baños químicos, a la espera que baje el caudal del río.