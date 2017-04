Anuncian 80 mm de lluvia en Comodoro Rivadavia: "Hay que hacer nueva" la ciudad

Mientras más de 1.200 personas continuaban evacuadas a causa del fuerte temporal que castigó a Comodoro Rivadavia, el intendente local, Carlos Linares, aseguró hoy que el agua caída en dos días fue la misma que habitualmente lo hace en cinco años en la región y advirtió que ala ciudad "hay que hacerla casi nueva"."Esto se recompone con un fuerte compromiso de (la) Provincia (de Chubut) y nación, hay que hablar cosas grandes, recuperar una ciudad, hacerla casi nueva, acueductos, gas y viviendas, por ejemplo", expresó el intendente.Linares recordó que en la ciudad chubutense "cayeron 305 milímetros de agua, cuando tiene un promedio de 60 o 70 por año", por lo que trazó un panorama desolador.En ese sentido, en declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que la ciudad "está en muchos lugares con daños muy graves, hay barrios aislados y anegados, con mucho lodo en todos lados. Hay lugares que ya no existen, como las plazas arrasadas, y miles de casas que tampoco están más"."Es muy doloroso, es la ciudad de uno, es la impotencia de no poder hacer nada, hacemos lo que tenemos al alcance, pero es nada a lo que se necesita. Son momentos muy duros", expresó conmocionado el jefe comunal, quien advirtió que los comodorenses van "a salir adelante" porque son gente de "trabajo y sacrificio".La Oficina de Pronóstico de Comodoro Rivadavia informó que para los días jueves y el viernes de esta semana se registrarán nuevas precipitaciones que irán aumentando en su intensidad y rondarían entre los 30 y 40 mm acumulados cada día, lo que daría un total de cerca de 80 milímetros, por lo que es necesario extremar las precauciones para mitigar los alcances del temporal que ya castigó con dureza a la región.El intendente reclamó un "mayor compromiso" por parte de los estados nacional y provincial."Ahora nos están ayudando con lo básico, alimentos, nylon, cosas básicas. Lo que tenemos miedo, es cuando el sol salga y las cámaras se vayan, ¿Qué va a pasar con todo esto?. DesdeNación nos han llamado de un ministerio y han mandado algunos camiones con mercadería, pero se necesita mucho más que eso" expresó Linares.A su vez, consideró que "los estados tienen que estar presentes y preparados para este tipo de catástrofes".Además de los 1.200 evacuados, se calcula que otras 5.000 personas se autoevacuaron por el mal tiempo que afectó a varias provincias, pero que tuvo a Comodoro Rivadavia como el principal centro urbano afectado, ya que vive su peor catástrofe natural desde 1958.El municipio ya puso en marcha un plan de limpieza de la calzada en todos los barrios de la ciudad."Vamos a comenzar por los barrios y las intersecciones más afectadas que están centradas en los barrios de las 1311; las 1008; San Cayetano; Laprida; km 3; las avenidas, Lisandro de la Torre; Congreso; Chile; Kennedy; arterias de zona norte, entre otros puntos neurálgicos. Nuestro objetivo es avanzar y no detenernos para volver a levantar nuestro querido Comodoro", indicó Linares.El jefe comunal precisó: "Hicimos un mapeo para determinar los puntos más importantes y poner en marcha este operativo de limpieza. Diferenciamos las calles pavimentadas de las de ripioya que la intervención en dichas arterias es diferente. En una se necesita pala y cepillo y en las otras, máquinas viales".Por la intensa lluvia caída, el barro se desprendió del Cerro Chenque, a cuyo pie se prolonga la ciudad, y el lodo avanzó sobre las calles y viviendas por la pendiente natural del terreno hacia las costas.