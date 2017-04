De 2.367 anotados para Medicina en Córdoba, sólo 250 "promocionaron"

Foto: Polémica por el Ingreso a Medicina en Córdoba. Crédito: La Voz del Interior

El sistema de ingreso a la muy demandada carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) sigue generando polémicas.



El examen del ciclo de orientación y nivelación, que rinden los ingresantes y que determina si los estudiantes pueden cursar todas o sólo algunas asignaturas de primer año, desató críticas de alumnos y de padres de estudiantes que no lograron "promocionar".



Es que, con el sistema implementado hace un año y medio para adaptar la metodología a la Ley de Educación Superior (y a la prohibición de exámenes de ingreso restrictivos), sólo los que aprueban el ciclo de orientación con más del 70 por ciento del puntaje (los "promocionales") pueden cursar todas las materias.



Los que sacan entre 60 y 69 por ciento en la prueba (alumnos "regulares") pueden cursar sólo tres materias: Informática Médica, Inglés Médico I y módulos optativos relacionados con las asignaturas de primer año. Pero sólo pueden rendirlas si han aprobado antes, en los turnos habituales (febrero-marzo, junio-julio y noviembre), con 70 por ciento o más, el ciclo de orientación y nivelación.



Los estudiantes que no llegan al 60 por ciento en la evaluación del ciclo de nivelación quedan en condición de "libres" y pueden volver a rendirlo en los turnos oficiales.



Los exámenes recientes arrojaron el siguiente resultado: 711 estudiantes quedaron como "promocionales" y 267 como "regulares". El problema, según advirtieron los padres de alumnos que no promocionaron, es que, de los 711 que sí lo lograron, sólo 250 son alumnos que se inscribieron este año; los 411 restantes son alumnos que habían aprobado el ciclo de nivelación en los turnos del año pasado y de febrero.



Estudiantes y padres de alumnos coincidieron en un reclamo. Sostienen que "es evidente que hay un cupo encubierto", y que ese cupo "se va a ir achicando cada vez más para los ingresantes de cada año", porque todos los años va a quedar un remanente de alumnos "regulares" que aprueban el ciclo en los turnos posteriores.



Sostienen que, "en los hechos, los regulares pierden el año porque no pueden cursar las materias troncales". Con estos argumentos, reclamaron un examen "recuperatorio" para que los regulares tengan otra oportunidad, como ocurrió el año pasado.



Este reclamo llegó a los representantes estudiantiles que lo llevaron al consejo directivo de la Facultad. La semana pasada fue tratado en la comisión de enseñanza, y mañana se tratará en la comisión de "vigilancia". Fuentes de esas comisiones dijeron que no hay consenso en la posibilidad de que haya un recuperatorio.